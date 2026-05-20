Warner Bros acaba de dar luz verde a la película de Rick y Morty y ya hay favorito para dirigirla

Rick y Morty saltan al cine. Warner Bros ha dado luz verde a la película de la serie animada más cínica de Adult Swim, y el favorito para dirigirla es Jacob Hair, un veterano de la serie que ha estado al mando de 26 episodios. La noticia la ha soltado el periodista Jeff Sneider, y ha pillado a los fans con un pie en el portal.

Lo que sabemos de la película (y lo que no)

El largometraje está en desarrollo, pero no hay detalles sobre el guion ni el reparto. Jacob Hair es el principal candidato a la dirección, y sus 26 episodios dirigidos en Rick y Morty le avalan. Ha firmado algunos de los momentos más recordados de la serie, como 'The Ricklantis Mixup' o 'Morty's Mind Blowers'. Warner no ha confirmado aún la fecha de estreno ni la trama, pero si el proyecto sigue el ritmo habitual de la animación para adultos, podríamos estar ante un estreno a finales de 2027 o principios de 2028.

¿Un veterano al mando? La jugada de Warner

Las últimas temporadas han perdido algo de brillo y la serie ya no genera el mismo revuelo que en sus primeras entregas. Una película es la excusa perfecta para sacudir la franquicia y recuperar a los fans que se bajaron del barco. Hair conoce el tono cínico y la crueldad cómica que tanto nos gustan, pero dirigir un largometraje requiere un músculo narrativo distinto. Aquí en la redacción lo vemos con optimismo cauteloso: Hair tiene mano para el ritmo trepidante y los gags visuales, pero el reto es mantener la coherencia durante 90 minutos sin que la trama se convierta en un episodio alargado.

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El verdadero reto: ¿qué contar en 90 minutos?

La serie lleva años amagando con la gran pantalla. Dan Harmon ya habló de conversaciones con Warner en 2022, y Zack Snyder llegó a mostrarse interesado en dirigir una adaptación antes de que su relación con el estudio se enfriara. Ahora el dilema es narrativo: ¿historia original o un arco ya conocido expandido? La saga de los Mortys Malvados es la opción más obvia, pero meter tanto lore en una película para nuevos espectadores puede ser un suicidio comercial. Mi apuesta: una historia autoconclusiva con suficientes guiños para que los fans más cafeteros se sientan como en casa. Algo como 'Los Simpson: la película', que funcionó para todos los públicos sin traicionar la esencia.

El resumen para vagos (TL;DR)