El zasca de Mandy Moore a Ashley Tisdale por el ensayo del grupo de madres tóxicas que ha incendiado las redes

Mandy Moore ha hablado y lo ha hecho para dejar claro que el ensayo de Ashley Tisdale le sentó como un tiro. Cinco meses después de que su ex amiga publicara en The Cut una pieza sobre su 'grupo de madres tóxicas', la actriz ha roto su silencio. Y no, no está contenta.

Qué ha pasado exactamente entre Mandy Moore y Ashley Tisdale

Vamos por partes. En enero de este año, Ashley Tisdale soltó la bomba en un ensayo para The Cut donde hablaba sin pelos en la lengua de lo tóxico que se había vuelto su grupo de madres. Sin dar nombres, describió a un colectivo que la excluía de quedadas y actuaba como las chicas malas del instituto, algo que ella, ya en la treintena y con una hija, no pensaba tolerar.

Internet, que es un detective nato, no tardó ni dos horas en atar cabos: el grupo al que se refería incluía, entre otras, a Mandy Moore, Hilary Duff y Meghan Trainor, aunque esta última parece que ya había sido apartada antes. El zasca era evidente, aunque sin etiquetar directamente. Lo que no esperaba Tisdale, quizás, era la respuesta que se le venía encima meses después.

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La respuesta de Mandy Moore que lo ha incendiado todo

Este lunes, en el programa de Andy Cohen, Moore ha decidido hablar. Y ha empezado con una frase demoledora: "Es una locura que alguien hable de tu vida". La actriz ha recordado que tanto ella como Hilary Duff han crecido bajo el escrutinio público, pero que esto era diferente.

"Esto ha sido algo totalmente distinto y decididamente mucho más perturbador", ha confesado. Moore se ha mostrado especialmente dolida porque el ensayo insinuaba una falta de amabilidad y buena fe en las elecciones que hace sobre sus amistades. Dejémoslo en un 'no me ha gustado nada'.

La crítica de Moore va más allá del lloriqueo personal. Le ha dado la vuelta a la tortilla y ha señalado lo que, para ella, es el verdadero problema: "Perpetúa este tonto cliché de que las mujeres no pueden apoyarse entre sí, de que somos inherentemente mezquinas y competitivas". Un dardo directo al corazón del argumento de Tisdale.

Por qué este drama es distinto (y cómo se enfrenta al culebrón Disney en la era de las madres)

Aquí viene lo bueno. No es una simple pelea de famosas. Moore ha señalado lo que en la redacción llevamos semanas comentando: este beef desentierra el mito de que la maternidad une a las mujeres en una hermandad universal. La realidad, a menudo, es más de patio de colegio pero con capazo de El Corte Inglés y café matcha de cinco euros.

Moore dice que desde que es madre solo ha encontrado apoyo. Y justo ahí radica la diferencia clave: ella habla de comunidad; Tisdale, de exclusión. Las dos tienen razón en su experiencia, pero Moore considera que airearlo en un ensayo no era el camino. "Siempre he pensado que si tengo un problema, lo hablo a la cara", ha zanjado.

Lo que está sobre la mesa ahora no es solo si estas dos volverán a ser amigas —cosa que parece imposible—. Es el tropo femenino del que habla Moore y que Tisdale ha alimentado: ¿por qué asumimos que las mujeres no pueden llevarse bien sin ser amigas íntimas? La conversación se ha encendido en redes con miles de mujeres señalando que sus peores dramas postparto han sido, precisamente, con otros grupos de madres. Cosas que pasan en 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)