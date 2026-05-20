Novedades de Xbox Game Pass en mayo de 2026: 14 juegos nuevos con Forza Horizon 6 a la cabeza

Microsoft acaba de soltar la lista de los 14 juegos que llegan a Game Pass en la segunda quincena de mayo y, spoiler: hay un nombre propio que pesa más que un tanque: Forza Horizon 6 aterriza de salida en el servicio. Sí, el mismo día que en tienda. Sin pagar los 80 euros. Así, de sopetón.

La nueva hornada: de Forza Horizon 6 a Remnant II

El plato fuerte no es otro que la última entrega de la saga de conducción arcade de Playground Games, que llega con mapa de México ampliado, campaña cooperativa y un modo battle royale que ya está dando que hablar en los foros. Forza Horizon 6 no necesita presentación, pero por si acaso: es la saga que hace que hasta los que no juegan a coches se enganchen. Gráficos que rozan el fotorrealismo, un mundo abierto que se siente vivo y una banda sonora que te pide a gritos bajar las ventanillas. Remnant II, por otro lado, es ese soulslike que te destruye pero te hace volver. Con la campaña cooperativa y el nuevo DLC, se convierte en una apuesta segura para las noches de sufrimiento compartido.

Pero la fiesta no acaba ahí. Amnesia: The Bunker mete miedo de verdad, de ese que te hace apagar la consola a las tres de la mañana con los pelos de punta. Citizen Sleeper 2, Neon White, Frostpunk 2 y un buen puñado de indies llevan la etiqueta de «joya oculta» tatuada en la frente. La variedad de géneros es una barbaridad y, salvo que odies los videojuegos, algo vas a encontrar que te enganche.

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Los que se despiden el 31 de mayo

No todo es alegría. Cinco títulos abandonan el servicio el 31 de mayo. Entre ellos, dos pesos pesados que convienen terminar o comprar con descuento de suscriptor: Yakuza: Like a Dragon y Return to Monkey Island. Yakuza es un RPG por turnos con tanta personalidad que duele verlo marchar; si no lo has catado, aún estás a tiempo de enamorarte de Ichiban Kasuga. También se van Norco, Escape Academy y The Bookwalker. La fecha límite es el 31, así que si tienes alguno a medias, más te vale meterle horas este finde.

¿Es mayo el mejor mes de Game Pass en lo que va de año?

Vamos a ver. Game Pass lleva unos meses con lanzamientos sólidos pero sin grandes bombazos. Abril trajo Starfield: Shattered Space, que gustó a medias, y algún indie notable. Mayo, con Forza Horizon 6 de salida, pisa el acelerador. Microsoft sigue apostando fuerte por el día uno en su servicio estrella, y aunque la subida de precio del año pasado nos dejó con una mueca, este mes la ratio calidad-precio es difícil de discutir. Con la suscripción a Game Pass Ultimate te llevas acceso a lanzamientos que sumarían fácil 300 euros en Steam. Eso sí, seguimos esperando ese anuncio de una integración más fina con PC, porque la app de Xbox sigue siendo un dolor de muelas.

En fin, que si tienes Game Pass, este mayo es para ponerse las botas. Y si no, igual es el mes en que la tentación te puede.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. El mes es potente: un Forza Horizon 6 day one en Game Pass es una declaración de intenciones que no se veía desde Halo Infinite. Los indies acompañan con buen gusto y la selección de despedidas es la justa para que no lloremos demasiado. Si eres suscriptor, tienes deberes hasta junio.

El resumen para vagos (TL;DR)