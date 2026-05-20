Google Pics IA llega a Workspace: ahora puedes mover objetos en tus fotos como pegatinas

La cita con el futuro se dio en el Google I/O de este año, y la gran sorpresa no fue un nuevo Pixel ni un asistente aún más parlanchín. Fue Google Pics, un editor de imágenes que trata tus fotos como si cada elemento fuera una pegatina suelta. Nada de lidiar con prompts eternos y resultados aleatorios: la IA de Google, bautizada Nano Banana, aisla todos los objetos y te deja moverlos, redimensionarlos o cambiarles el color sin tocar el resto.

Lo han presentado como la herramienta que por fin entiende lo que realmente quieres y tiene pinta de que va en serio.

Así funciona la magia (sin magia, solo IA)

El truco está en Nano Banana, el modelo de imagen más potente de Google, y en su forma de leer las imágenes. Mientras que otros editores con IA tratan la foto como un solo bloque, Google Pics la descompone en capas. ¿Quieres cambiar el color de la camiseta de alguien? Seleccionas ese objeto y le dices 'pónmelo en rojo'. ¿Que te sobra una farola en el fondo? La mueves unos centímetros a la izquierda. Hasta puedes ajustar textos que formen parte de la imagen, y olvidarte de rezar para que el prompt no se descuajeringue. En serio, nada de rezar.

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Y lo mejor es que no necesitas salir de tu suite de trabajo. Google Pics se integra de lleno en en Workspace. Lo abres desde Presentaciones, editas una diapositiva, y se guarda automáticamente en Drive. Un par de clics y también puedes mandarlo por Gmail o soltarlo en un doc de Google.

El golpe en la mesa que Canva no vio venir

Canva lleva años reinando en la edición rápida de imágenes, pero esto cambia las reglas. La simplicidad de arrastrar elementos como si estuvieras en un Canva pero con la precisión de una IA que entiende el contexto es un puñetazo directo a su modelo. Adobe, con Firefly, también ha apostado por la edición generativa, pero la propuesta de Google es más líquida: no tienes que describir con palabras lo que quieres, solo señalar y mover. Si Google ejecuta bien esta idea, el 'vale para todo' de Canva puede empezar a quedarse corto.

Eso sí, no todo es de color de rosa. Por ahora, Google Pics está en pruebas con un grupo reducido de usuarios, según confirmó la compañía en la entrada de su blog oficial. La llegada masiva a suscriptores de Google AI Pro y Ultra está prevista para este verano. Y a los clientes de Workspace con planes Business Standard y superiores les llegará más tarde. La duda es si la versión final cumplirá con lo prometido o si, como tantas demos de Google, tardará en aterrizar sin polémicas.

Visto lo visto, este movimiento de Google tiene un precedente claro: la obsesión de la compañía por la productividad asistida por IA. Ya lo hicieron con Smart Compose en Gmail, con la búsqueda inteligente en Drive, y ahora con las imágenes. Lo interesante es que no se han limitado a integrar un generador de imágenes más, sino que han atacado el punto débil de la competencia: la experiencia de usuario. El futuro no es pedirle a una IA que te dibuje algo, sino que te deje editarlo como si lo hubieras creado tú. Y en ese camino, la herramienta que lleva ventaja es la que te ahorra clics. Google lo sabe, y por eso apuesta fuerte.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La demo pinta increíblemente bien, y la integración directa con Workspace le da una ventaja brutal sobre la competencia. Pero hasta que no lo probemos en nuestras propias manos, nos mantenemos escépticos: Google ha prometido maravillas antes y a veces la realidad llega con un poco de retraso. O mucho.

El resumen para vagos (TL;DR)