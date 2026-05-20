Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo: 'Es el principio del fin del impuesto de Apple'

Fortnite ha vuelto a la App Store. Y no, no es un sueño febril de 2020. Lo que parecía una ruptura eterna entre Epic Games y Apple acaba de cerrar un capítulo que Tim Sweeney ha definido con una frase que nos encanta: 'Es el principio del fin del impuesto de Apple en todo el mundo'. Se acabó la excusa del sideloading y las tiendas alternativas para echar unas partidas en iOS. Ahora Fortnite está donde el jugador medio lo buscaba: a un toque en la pantalla de su iPhone, sin malabares.

La guerra ha terminado (por ahora)

Ha llovido desde que Epic metió aquel botón de pago directo en Fortnite y Apple le cerró la puerta de un portazo. Desde entonces, los jugadores de móvil han vivido un culebrón con demandas, vetos y un regreso parcial en la UE gracias a la DMA. Pero este movimiento es global. Todos los jugadores, sin importar su región, pueden descargar el juego desde la tienda oficial de Apple.

Tim Sweeney, que no se ha caracterizado precisamente por morderse la lengua, lo tiene claro: esto no es solo un lanzamiento, es un símbolo. La comisión del 30% de Apple empieza a resquebrajarse y otros estudios de desarrollo ya están tomando nota. No es ciencia ficción: en los últimos meses hemos visto como la presión regulatoria ha forzado a la manzana a flexibilizar sus normas.

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¿Esto cambia algo para el jugador de Fortnite?

Pues bastantes cosas. Para empezar, vuelves a tener los bailes de siempre sin tener que usar GeForce Now o un servicio de nube. Instalación limpia, parche automático y, sobre todo, partidas contra jugadores que también están en móvil. La experiencia vuelve a ser directa, sin rozaduras. Además, la versión de iOS se ha actualizado en paralelo a las demás, así que el contenido de la temporada actual está disponible desde el minuto uno.

El detalle más jugoso, sin embargo, es económico. Al volver a la App Store, Fortnite vuelve a estar sujeto a la tasa de Apple (aunque los detalles del acuerdo no son públicos, Sweeney insinúa que algo ha cambiado). Los paVos, aquí, podrían costar menos si Epic consigue meter su propia pasarela de pago, como ya ha hecho en la versión europea. De momento, los precios se mantienen sin sorpresas.

Lo que se viene: ¿lloverán los juegos en iOS?

El movimiento sienta un precedente. Si Epic, que fue la oveja negra, ha conseguido volver al redil con condiciones —al menos— menos leoninas, el resto de la industria no tardará en probar fortuna. Empresas como Spotify, Netflix o incluso Microsoft han coqueteado con la idea de evitar el recorte de Apple, y el caso Fortnite podría ser la llave que estaban esperando.

Eso sí, el tono de Sweeney es triunfalista pero no conviene lanzar campanas al vuelo. Apple no se ha pronunciado de forma oficial, y un acuerdo comercial no es lo mismo que un cambio de reglas. La guerra contra el impuesto de Apple no ha terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, la fortaleza de Cupertino tiene una brecha visible.

Lo que está claro es que a partir de hoy, los jugadores de Fortnite en iOS respiran tranquilos. Y los despachos de los desarrolladores se han llenado de preguntas. Esto es solo un primer paso, pero es enorme.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La vuelta de Fortnite a iOS es un bombazo que trasciende al juego: es un aviso a navegantes del ecosistema móvil. La emoción es real, pero el factor 'salsa' no es tanto el juego como el contexto legal, así que no llega al 10. Si tienes un iPhone, ya estás tardando en descargarlo.

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El resumen para vagos (TL;DR)