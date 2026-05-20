Mercedes Milá suelta la bomba en 'La Revuelta': defiende a Zapatero y carga contra la justicia

Mercedes Milá fue a 'La Revuelta' a vender su nuevo programa y terminó montando un mitin en prime time. Lo que empezó como una entrevista ligera derivó en una defensa cerrada de Zapatero, un repaso a la justicia española y un 'golferas' para David Broncano que ya es historia de la televisión.

Lo que soltó Mercedes Milá en directo (y cómo Broncano se quedó a cuadros)

La presentadora acudió este martes al formato de RTVE para promocionar Me meto en un jardín (se estrena el domingo 24 de mayo en La 2) y, tras preguntar si había censura en el programa, desvió la conversación hacia la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Broncano, fiel a su estilo, intentó escaquearse: 'Tengo que leer sobre ello un poco'. Pero Milá no tenía ganas de sutilezas.

Mercedes Milá sobre ZP y Sánchez: "Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto; lo que pasa es que la justicia en España es un desastre. Zapatero es completamente inocente. A Sánchez lo van a masacrar y no pararán hasta que lo saquen de donde está" pic.twitter.com/5cR6AvbKon — La Pandereta (@LaPanderetaES) May 19, 2026

'Yo no me creo ni una palabra. Conozco a Zapatero y creo además que la acusación es tan retorcida, ya veréis...', arrancó. Y cuando el conductor le señaló que eso era una acusación fuerte, ella subió el volumen: 'José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre'. El público aplaudió a rabiar y Mercedes añadió aún más leña al fuego: '¿Estos también son comunistas, todos los que aplauden?'.

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Pero el pico llegó cuando la comunicadora se fue contra el propio Broncano con un sarcasmo demoledor. Le reprochó que no defendiera al presidente del Gobierno y le soltó, literalmente: 'Tú eres un golferas de mucho cuidado. Él, que había intentado mantenerse al margen, se llevó el zasca y la audiencia, que estaba entregada, no pararon de aplaudir.

Por qué este corte va a ser la comidilla de la semana

Broncano, entre la risa y la incomodidad, ya intuyó lo que se venía encima: 'Sabes que la afirmación que has hecho ahora, vamos a guardar ese corte a ver cómo envejece...'. Milá, lejos de retractarse, lo repitió palabra por palabra. La escena es gasolina pura para las redes: una presentadora histórica defendiendo a un expresidente imputado, llamando 'golferas' al presentador de moda y mandando un recado a quienes critican a Pedro Sánchez. Twitter, TikTok y los grupos de WhatsApp ya están echando humo con el clip.

El momento recuerda a otros alegatos célebres en platós —cuando Belén Esteban habló de la infanta o cuando Jorge Javier defendió al Gobierno de coalición en pleno directo—, pero aquí la mezcla de ironía, desafío y complicidad con el público le da una textura distinta. Milá no fue a debatir: fue a arengar. Y la audiencia de 'La Revuelta' se convirtió en claque espontánea de un mitin improvisado.

Cuando la tele se convierte en un mitin (y el público en la claque perfecta)

No es la primera vez que un programa de entretenimiento se transforma en un altavoz político. Ya vimos cómo 'Sálvame' se convirtió durante años en una trinchera de opinión, y cómo 'La Resistencia' ha servido de plataforma para mensajes que en un informativo quedarían encorsetados. La diferencia es que aquí Milá aprovechó su estatus —y la aparente neutralidad de Broncano— para colar un discurso que en otro contexto habría sido un editorial.

Hay que leerlo en clave televisiva, no solo política. 'La Revuelta' necesita momentazos así para seguir alimentando su relato de programa gamberro y transversal. Y Milá, consciente de que su nuevo espacio para La 2 necesita ruido, jugó la carta del escándalo perfecto. Broncano hizo lo que mejor sabe: poner la alfombra roja y luego mirar al tendido con media sonrisa. El resultado es un clip que va a envejecer, para bien o para mal, como los memes de Julio Iglesias.

El chisme en 3 claves (TL;DR)