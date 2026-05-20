Desafíos extremos desatan el caos absoluto en 'Supervivientes 2026'

Antes de que comenzara el verdadero drama capilar en 'Supervivientes 2026', la gala conducida por Ion Aramendi desde el plató debía resolver el futuro inmediato de los nominados de la semana. La expectación era máxima para descubrir quién lograba zafarse de la temida lista negra en la que se encontraban Gerard Arias, Claudia Chacón, Aratz y Alvar Seguí. Los porcentajes ciegos mostraban una clara división entre la audiencia, con cifras que marcaban un 38'8%, un 30%, un 22'5% y un 8'4%.

El ritual de salvación se llevó a cabo sobre la imponente plataforma suspendida sobre las aguas hondureñas. El mecanismo no perdonó y el primer concursante en caer al mar fue Aratz. La tensión aumentaba mientras los tres restantes aguardaban su destino, siendo Alvar el siguiente en precipitarse al agua. Finalmente, el duelo quedó entre Gerard y Claudia. El tercer chapuzón se lo llevó Gerard, convirtiendo automáticamente a Claudia en la gran salvada tras la unificación, una victoria que la joven celebró con enorme entusiasmo.

Ion Aramendi aprovechó la conexión para soltar una bomba informativa, adelantando a los espectadores que la gala del próximo jueves albergará una “mudanza por sorpresa” que descolocará a todos los participantes. Asimismo, el presentador recibió en el estudio a Almudena Porras, la última expulsada del reality, quien no pudo contener las lágrimas de pura emoción al pisar de nuevo España.

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El doloroso sacrificio de Maica por comida en 'Supervivientes 2026'

El doloroso sacrificio de Maica por comida en 'Supervivientes 2026' | Fuente: Telecinco

El plato fuerte de la noche llegó con la temida mesa de las tentaciones de 'Supervivientes 2026'. La primera en enfrentarse a este perverso juego de intercambios fue Maica Benedicto. La modelo, que siempre había presumido de su cuidada imagen, se encontró de bruces con las tijeras. Su postura inicial fue defensiva, dejando claro que su melena era algo intocable y vital para ella. Sin embargo, la organización sabía perfectamente cómo doblegar su voluntad.

La primera oferta consistió en recuperar cinco prendas preciadas de su maleta personal a cambio de deshacerse de 15 centímetros de cabello. Tras varios gritos y evidentes muestras de arrepentimiento, terminó cediendo. Pero el programa quería ir más allá. En una segunda acometida, le propusieron lavar absolutamente toda su ropa sucia, entregarle dos suculentas cestas repletas de pan, bollería y crema de cacao y pistacho, además de sumarle un contundente plato de pasta. El precio a pagar era sacrificar 25 centímetros adicionales.

Ante semejante banquete, el hambre venció a la vanidad. La joven aceptó el trato, perdiendo un total de 40 centímetros de su apreciada cabellera. El momento del corte, ejecutado por la presentadora María Lamela, fue un auténtico valle de lágrimas. Completamente desconsolada, Maica justificó su decisión sollozando ante las cámaras: “Lo hago porque me estoy superando en todo, pero nunca lo he tenido así”.

Cambios de look radicales para los hombres de 'Supervivientes 2026'

Cambios de look radicales para los hombres de 'Supervivientes 2026' | Fuente: Telecinco

El desfile por la zona de trueques continuó con el sector masculino, dejando estampas visuales imborrables para los seguidores de 'Supervivientes 2026'. Gerard fue el siguiente en sentarse a negociar. Inicialmente rechazó entregar la mitad de su saco a cambio de no poder pescar más durante el resto del concurso. Tras esta negativa, Lamela reformuló el trato: ceder la mitad del saco por perder la mitad de su frondosa barba, algo que sí aceptó.

Con la mitad de la cara afeitada, la tentación subió de nivel al mostrarle un apetitoso plato de espaguetis con tomate. Para comerlo, debía raparse la mitad de la cabeza. Su respuesta fue un no rotundo, justificando compromisos laborales previos: “un certamen de belleza y no puedo aparecer así. He firmado contrato, y era mi sueño”. Finalmente, su única concesión extra fue acceder a vestirse únicamente con un taparrabos con tal de poder ver y abrazar a su madre, desplazada hasta los cayos.

Por su parte, José Manuel Soto demostró no tener ningún apego por su vello corporal. Sin dudarlo, aceptó someterse a una dolorosa depilación de pecho con cera caliente para degustar una enorme tortilla de patatas.

Minutos después, le pusieron por delante un suculento plato de pollo asado con patatas fritas si permitía que le raparan la cabeza dejándole una cresta. “A jugar”, sentenció divertido. Ya con su nuevo corte, la organización le mostró una carta escrita por sus hijos. Para leerla, la condición era teñirse su recién estrenada cresta de color rosa. También aceptó el reto, pidiendo perdón públicamente a su esposa por el desastre estético.

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El último varón en negociar fue Borja. Al ver una espectacular ración de cocido madrileño, no dudó en aceptar un corte de pelo idéntico al de su compañero Soto, luciendo también una cresta. No obstante, el concursante marcó su límite cuando le ofrecieron un plato de pasta para hablar con Almudena a cambio de rasurarse las cejas por completo. Su negativa fue firme y directa: “Lo siento cariño, nos vemos en España con cejas”.

La polémica decisión de Claudia Chacón que sacude a 'Supervivientes 2026'

La polémica decisión de Claudia Chacón que sacude a 'Supervivientes 2026' | Fuente: Telecinco

El clímax del episodio de 'Supervivientes 2026' llegó al retomar una negociación que había quedado estancada desde el domingo. Claudia Chacón volvía a sentarse frente a María Lamela para definir su futuro capilar. La propuesta sobre la mesa era extrema: pasarle la máquina al cero y raparse toda la cabeza. A cambio, obtendría una videollamada de diez minutos de duración con su pareja sentimental y una hamburguesa de proporciones gigantescas para compartir exclusivamente con su gran amiga Maica.

La joven intentó estirar la cuerda y mejorar las condiciones del trato exigiendo un bote grande de cacao y una buena cesta de pan adicional. Sin embargo, la organización de 'Supervivientes 2026' se mantuvo implacable. Lamela cortó de raíz cualquier intento de regateo con una advertencia clara: “No se puede negociar más, me dice Poseidón que es la última oferta”.

Claudia acepta cortarse el pelo al máximo 💣



👉 El jueves, a las 21:45h, con @jjaviervazquez en Telecinco



🏝️ #TierraDeNadie11

🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/XSCLkmOrpP — Telecinco (@telecincoes) May 20, 2026

Ante este ultimátum, Claudia miró a sus compañeros buscando un salvavidas, pero el resto de los concursantes optó por no influir en una decisión tan personal y drástica, aconsejándole únicamente que imaginara bien cómo se vería sin pelo. Tras unos minutos de reflexión, ocurrió. Claudia aceptó el reto y acordó que su rapado integral se ejecutará durante la gala del próximo jueves.

Las consecuencias de esta radical decisión no se hicieron esperar dentro y fuera del programa. Mientras Claudia procesaba el hecho de que se quedaría calva a cambio de comida y una llamada, las gradas del plató madrileño de 'Supervivientes 2026' vivían su propio drama. Julia, la madre de la concursante, presenció toda la negociación visiblemente angustiada. Al ver que su hija finalmente claudicaba ante la presión de la organización, consideró que la situación era excesiva e injusta, abandonando las instalaciones de Telecinco totalmente indignada.