Antonio Banderas desmiente los rumores de bancarrota: "No estoy arruinado, estoy a tope"

Reconócelo, a ti también te ha llegado el bulo por WhatsApp: Antonio Banderas, arruinado, su teatro del Soho en quiebra... Pues no. El actor malagueño ha salido al paso con un comunicado que ya es historia de internet. Y la frase que lo remata es puro oro: 'No estoy arruinado, estoy a tope'.

De dónde salió todo el lío

Todo empezó cuando varios medios españoles publicaron que el Teatro del Soho CaixaBank, el proyecto cultural que Banderas levantó en Málaga, acumulaba pérdidas millonarias. Corrió como la pólvora. 'Antonio Banderas, en bancarrota', 'El sueño teatral se desmorona'... Titulares que daban por hecho que el actor estaba con el agua al cuello. Pero la realidad es bastante más aburrida —y mucho más sensata—.

El teatro que no busca ganancias (y por qué eso no es un problema)

Banderas lo explicó sin paños calientes en su cuenta de X: el Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro. O sea, que no pretende enriquecerse. De hecho, opera como si fuera un teatro público, pero sin recibir ni un euro de subvenciones públicas. 'El proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo', escribió. Traducción: cualquier déficit no es una crisis, es una decisión que él puede asumir. Y punto.

Publicidad

Por si fuera poco, soltó el dato que desinfla el globo de los alarmistas: el año pasado reunió a casi 200.000 espectadores, contando también la producción que presentó en Madrid. No suena a quiebra, la verdad.

La respuesta que se hizo viral (y su aparición estelar en los Premios Talía)

Lo mejor llegó al final del comunicado. Banderas, quizá harto de especulaciones, remató con un 'No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies'. La mezcla de chulería malagueña y guiño a Terminator ya es un clásico instantáneo. Las redes se incendiaron a favor del actor, que pocas horas después reaparecía en la gala de los Premios Talía, sonriente y repitiendo el mismo mensaje: a tope y sin un rasguño financiero.

Eso sí, que nadie espere que Banderas convierta el Soho en una máquina de hacer dinero. Él mismo ha dicho que es una apuesta personal, emocional y ligada a su legado. Y cuando alguien con esa trayectoria habla de legado, más le vale al bulo apartarse.

Directo al grano

El actor malagueño ha salido al paso de los rumores de bancarrota con un comunicado contundente: el Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro que ha reunido a 200.000 espectadores. Y él, a tope y feliz.