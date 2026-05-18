"Su hijo le ha dicho al juez que fuma marihuana": La exigencia de Colate a Paulina Rubio por la custodia de su hijo

Las últimas sesiones judiciales han dejado al descubierto tensiones acumuladas y revelaciones sorprendentes ante la magistrada encargada del caso. Este litigio no es nuevo para los seguidores de la crónica social, ya que los enfrentamientos entre Colate y Paulina Rubio han sido una constante durante más de una década. Sin embargo, los recientes testimonios han elevado el tono de la disputa a niveles sin precedentes.

A lo largo de las comparecencias, tanto la parte demandante como la demandada han expuesto sus argumentos para convencer a la corte sobre el entorno más favorable para el menor. En medio de este cruce de declaraciones, han salido a la luz exigencias médicas, acusaciones de malos tratos y testimonios del propio adolescente que complican aún más el panorama familiar.

La interminable batalla legal de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nágera en Miami

La interminable batalla legal de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nágera en Miami | Fuente: Europa Press

El enfrentamiento en los juzgados entre Paulina Rubio y el empresario español, conocido popularmente como Colate, ha escrito un nuevo y tenso capítulo. El juicio actual dio su pistoletazo de salida el pasado 4 de mayo en una corte de la ciudad de Miami. Desde esa fecha, los equipos legales trabajan a contrarreloj para demostrar ante la autoridad competente quién de los dos progenitores puede ofrecer la mayor estabilidad al joven Andrea Nicolás.

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El objetivo de las audiencias es dirimir de forma definitiva bajo qué términos se establecerá la convivencia y responsabilidad sobre el menor. Para lograrlo, se han aportado testimonios clave que buscan inclinar la balanza judicial hacia uno de los bandos.

La tensión entre Paulina Rubio y su exmarido se ha recrudecido significativamente en las últimas semanas. El principal foco de este interminable proceso legal sigue siendo la custodia y el bienestar de Andrea Nicolás, el hijo de dieciséis años que ambos tienen en común. Las recientes audiencias han dejado al descubierto testimonios sumamente delicados que complican el panorama para la artista.

Desde que arrancó la nueva fase del juicio el pasado cuatro de mayo en la corte de Florida, los equipos legales de ambas partes han puesto sobre la mesa todas sus cartas. El objetivo principal de cada uno es convencer a la autoridad judicial de que el entorno resulta más beneficioso y estable para el desarrollo del menor en esta etapa crucial de su adolescencia.

Las severas exigencias económicas y médicas para Paulina Rubio

Este mismo fin de semana, el programa de Telecinco conducido por Emma García aportó datos reveladores sobre la postura inflexible del empresario español. El periodista Kike Calleja llevó al plató de 'Fiesta' la última hora de las condiciones impuestas por la defensa del madrileño. Según la información expuesta, el padre del menor exige que su exmujer "vaya a rehabilitación si quiere ver al niño".

Las peticiones de Vallejo-Nágera no se limitan únicamente al ámbito de la salud. Para permitir un cambio en la residencia del adolescente, el colaborador televisivo señaló que: "Él pone como condición para llegar a un acuerdo que su hijo venga a España, que Paulina pague todos los gastos médicos y de colegio del niño, y que si Paulina quiere pasar tiempo con su hijo tiene que someterse a un proceso de rehabilitación".

La defensa del español busca garantizar no solo la viabilidad económica del traslado del joven a Madrid, sino también establecer unas garantías médicas estrictas que condicionarían por completo el régimen de visitas materno en el futuro.

El testimonio del menor y el supuesto consumo de sustancias de Paulina Rubio

El testimonio del menor y el supuesto consumo de sustancias de Paulina Rubio | Fuente: Europa Press

Durante el análisis del caso, el colaborador Aurelio Manzano recordó que Paulina Rubio ya se vio obligada en el pasado a someterse a pruebas toxicológicas oficiales, detallando que en aquella ocasión "dio negativo en cocaína, pero positivo en marihuana".

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Ante aquellos resultados, la intérprete no dudó en justificar su situación argumentando que "en California (lugar en el que vivía en ese momento) el consumo de esta planta era legal". Sin embargo, el asunto ha vuelto a cobrar relevancia porque, según las informaciones manejadas por los periodistas, el adolescente no habría dejado en buen lugar a su madre frente a las autoridades judiciales. Los reportes indican que "Su hijo le ha dicho al juez que fuma marihuana" y que, de forma específica: "Le ha dicho a la jueza que fuma marihuana delante de él".

La propia guardiana legal del joven, Amber Glaser, confirmó estas inquietudes durante los interrogatorios en la corte. Su declaración fue determinante al asegurar que: "Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana".

Las graves acusaciones de violencia física contra Paulina Rubio

Por si las cuestiones relacionadas con sustancias no fueran suficientes, el empresario español añadió un testimonio impactante sobre episodios de presunta violencia doméstica. Durante su intervención judicial, Vallejo-Nágera relató que sufrió graves vejaciones físicas por parte de la cantante cuando todavía compartían su vida como pareja.

El motivo de su largo silencio fue explicado por él mismo ante el tribunal al declarar que: "Fue algo que nunca había ocurrido antes; ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería denunciarlo y, mucho menos, que fuera público. Estamos hablando de hace muchos años. ¿Tengo evidencia de su violencia hacia mí? Sí, pero no la tengo aquí. Yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié".

Para justificar la ausencia de reportes policiales en su momento, el exmarido de Paulina Rubio detalló la confusión que sintió ante aquellas supuestas agresiones. Expresó ante los presentes que: "Me lo guardé para mí mismo, nunca me habían golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada".

La respuesta pública de Paulina Rubio en defensa de su maternidad

La respuesta pública de Paulina Rubio en defensa de su maternidad | Fuente: Europa Press

Ante la avalancha de informaciones surgidas desde Miami, la estrella de la música decidió emitir un comunicado oficial a la revista Semana para defender su papel como progenitora. Tras asistir a dos tensas sesiones del proceso esta misma semana, aseguró que cada paso que da "nace del amor incondicional" hacia su hijo mayor, añadiendo un mensaje de gratitud al expresar que: "Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo".

En su escrito, la artista mexicana dejó muy claro que "ser madre no solo es una parte" de su día a día, definiéndolo abiertamente como su "razón de ser y el papel más importante" que desempeñará en su vida. Debes recordar que ella también es madre de Eros, un niño de diez años fruto de su relación posterior con el cantante Gerardo Bazúa.

Con un tono muy emotivo, Paulina Rubio reflexionó sobre el vínculo maternal apuntando que: "Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses. Pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón siempre". Para zanjar el asunto, sentenció que: "La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre.

El tenso y fugaz reencuentro de Colate con su hijo lejos de Paulina Rubio

Al margen de los duros cruces de declaraciones, el lado más humano del conflicto se vivió a las afueras de los juzgados. El presentador Ricardo Manjarrez relató en el programa 'Ventaneando' lo sucedido en la audiencia del siete de mayo, donde el empresario solicitó ver al adolescente. Según el periodista, "‘Colate’ levantó la mano, le dijo ‘Jueza, ¿me da permiso para ver a mi hijo Nico antes de volver a Madrid?’. En ese momento, la defensa de Paulina, Sandra Hoyos, se paró en friega: ‘No, no, no. Eso no está estipulado, no se puede".

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Aunque la decisión final de la magistrada se tomó en estricta privacidad, las cámaras lograron captar el desenlace de esa petición. El programa de espectáculos narró cómo "El lente indiscreto de ‘Ventaneando’ captó el momento en el que el español recogió al menor a las afueras de la casa en la que ahora vive la cantante", confirmando que el encuentro padre e hijo finalmente se llevó a cabo en un vehículo oscuro.

Ese contacto, sin embargo, resultó sumamente breve. El reporte emitido detalló que "Sin embargo, la convivencia no fue muy larga pues, al poco rato, ‘Colate’ regresó a Nico a su casa y esperó desde su camioneta a que este entrara al lugar, quizá para no toparse con Paulina Rubio después de las polémicas declaraciones que rindió en la Corte".