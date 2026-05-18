El anillo de plata con osos entrelazados de Tous que arrasa en El Corte Inglés por 59 euros

No sé tú, pero yo soy de las que piensa que un buen anillo de plata puede salvar cualquier look. Y si además viene con el sello de Tous y cuesta menos de 60 euros, la cosa se pone interesante. El Corte Inglés ha vuelto a hacer de las suyas con una pieza que llevo viendo en los dedos de medio Instagram: un anillo de plata con dos ositos entrelazados que es pura ternura minimalista.

Un diseño que enamora a primera vista

Lo primero que te llama la atención es lo sencillo que es. No hay pedrería, no hay estridencias: solo dos osos de plata que se abrazan formando un círculo, el logotipo más reconocible de la firma catalana. Está fabricado en plata de ley, tiene un acabado pulido que brilla con cualquier luz y se adapta a la mano con una comodidad que agradecerás hasta cuando escribes en el teclado.

La colección actual incluye varias tallas, así que no tendrás excusa para no encontrar la tuya. La idea de Tous es clara: crear una joya tan atemporal que puedas llevarla con vaqueros y camiseta o con un vestido de invitada sin desentonar. De hecho, en las redes ya se habla de ella como “el anillo que pasarás a tu hija sin que pierda ni un ápice de estilo”.

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El precio es un chollo (y no es una oferta pasajera)

Aquí viene lo mejor: cuesta 59 euros. Y no hablamos de una rebaja de primeras , sino del precio habitual en la sección de joyería de El Corte Inglés. Para que te hagas una idea, otros anillos de la marca con diseños similares suelen rondar los 80 o incluso los 100 euros. Por menos de lo que te gastas en una cena para dos tienes un anillo de plata de una firma clásica que no pasa de moda.

Además, al ser una pieza que forma parte del fondo de armario de Tous, no corres el riesgo de que desaparezca en dos semanas. Puedes comprarlo hoy, pensarlo un par de días o dejarlo para un regalo de última hora y seguirá ahí. Eso sí, te aviso: cuando algo gusta tanto, los tallajes pequeños suelen volar en la web.

¿Merece la pena? Lo que opinan quienes ya lo llevan

He estado buceando un poco por las valoraciones y los comentarios de la tienda online de El Corte Inglés y la conclusión es casi unánime: el anillo gana en la mano mucho más que en la foto. Varias compradoras destacan que el brillo es más bonito en persona y que el tamaño de los ositos es el justo para que se note sin resultar recargado.

Si eres de las que prefieren combinar varias joyas, te cuento que queda ideal con una pulsera fina de cadena cubana, como las que tiene Pandora en su colección Timeless. Pero ojo, con el anillo solo ya tienes un puntazo. Personalmente, creo que merece la pena si buscas un básico de joyero que puedas usar a diario sin miedo a que se estropee. La plata de Tous aguanta bien el ritmo y, si la cuidas mínimamente, te durará años.

🛒 Directo al grano

Precio: 59 € (precio habitual). Disponible en la sección de joyería de El Corte Inglés, tanto en tienda física como en su web. Varias tallas para elegir. Un básico de armario que no entiende de temporadas.