Los dueños de GTA 6 responden sobre la fecha de lanzamiento del juego y avisan de bajas masivas

El 19 de noviembre de 2026 es el día marcado en rojo para el lanzamiento de GTA VI, y el propio Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ha confirmado que esa es la fecha y que, por lo que parece, no habrá retrasos. Lo ha hecho con una broma sobre bajas masivas que ya está corriendo como la pólvora.

En una entrevista con David Senra, el ejecutivo no solo reiteró la fecha —que ya había confirmado en abril durante un evento para directivos—, sino que añadió un detalle jugoso: "mucha gente se cogerá el 19 de noviembre como día de baja médica". Y no lo dijo con preocupación, sino con la seguridad de quien sabe que su producto puede paralizar oficinas enteras y que, definitivamente, va a lanzarse en noviembre.

Pero noviembre llegará después de un calvario de retrasos: GTA VI estaba previsto originalmente para 2025, luego mayo de 2026, y en noviembre de 2025 Rockstar lo pospuso hasta el otoño del año que viene. Ahora, según Zelnick, el juego acumula unos 18 meses de retraso respecto a la fecha original, pero la ventana de lanzamiento ya no se mueve. La seguridad con la que habla sugiere que el desarrollo va encarrilado, y que dentro de Take-Two han asumido el coste de hacer las cosas bien, sin prisas.

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Hay CEOs que se esconden detrás de comunicados con jerga corporativa y hay otros que hacen chistes sobre el día en que su producto colapsará la productividad mundial. Zelnick pertenece al segundo grupo. Y eso, después de tantos retrasos, es un soplo de aire fresco. Prefiero a un ejecutivo que abraza la expectativa que a uno que finge que no existe. La broma, además, no es nueva: ya la soltó en abril en el evento iicon, y ahora la repite con la misma despreocupación. Eso solo significa que la fecha es firme.

El propio Zelnick reconoce que el juego va unos 18 meses tarde según el calendario original. No lo niega, pero lo sitúa dentro de lo asumible. Y aquí conviene recordar que Rockstar ha demostrado más de una vez que el tiempo extra suele traducirse en un producto que define una generación. El precedente de GTA V es aplastante: nueve años después sigue siendo un motor de ingresos. ¿Significa eso que no hay motivo para preocuparse? No exactamente, pero la trayectoria del estudio invita al optimismo.

Jason, uno de los protagonistas de GTA VI | Fuente: Rockstar

Zelnick se puede permitir bromear con GTA

Durante la misma entrevista, Zelnick afirmó que "la mayoría de la gente considera que GTA es la franquicia de entretenimiento más valiosa jamás creada", cine incluido. Aunque matiza que depende de cómo se mida, el mensaje es claro: en en Take-Two creen tener un activo sin parangón. Y la verdad es que los números de GTA V —que Zelnick no detalla, pero describe con un escueto “es mucho”— respaldan esa confianza. El juego de 2013 ha vivido más de una década a base de actualizaciones y una comunidad que no ha encontrado relevo.

Ahí está el matiz. Creo que Zelnick simplifica un poco cuando atribuye la longevidad a la calidad de las actualizaciones. GTA Online ha funcionado a pleno rendimiento también porque Rockstar no ha estrenado nada de la saga principal en años, y la comunidad no tenía otro sitio al que ir. Eso está a punto de cambiar.

El 19 de noviembre de 2026, si nada se tuerce, GTA VI destapará el tarro de las esencias. Y entonces sabremos si la espera realmente mereció la pena o si la maquinaria del hype ha inflado un globo que puede estallar. Pero, viendo el historial de Rockstar, el riesgo desde luego es menor que con otros estudios.