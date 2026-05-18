Shakira gana a Hacienda y publica un comunicado: "Se ha utilizado mi nombre para amenazar"

Ocho años de pleito fiscal y Shakira ha ganado. La Audiencia Nacional acaba de tumbar la reclamación de Hacienda por el impago de 55 millones de euros del ejercicio 2011, y la colombiana no ha tardado en soltar un comunicado que ya está corriendo como la pólvora. La artista lo tenía claro desde el minuto uno: 'Se ha utilizado mi nombre para amenazar al resto de contribuyentes', ha disparado.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Porque es Shakira, es Hacienda, y el comunicado tiene la dosis justa de drama y de pulla a la Agencia Tributaria. Llevamos casi una década de culebrón fiscal y esto es un final made in Hollywood. Prepárate para una semana de memes con la rocola de la hemeroteca.

El origen del culebrón: 2011 y una residencia que Hacienda no compraba

Todo arrancó en una época en la que Shakira ya era ciudadana del mundo pero, según la Agencia Tributaria, pasaba más de 183 días al año en España y por tanto tenía que tributar aquí por su renta mundial. La batalla legal se centró en el famoso ejercicio 2011, un año en el que la cantante facturó a base de gira y discos, y Hacienda cifró el agujero en 55 millones de euros. La artista siempre defendió que su residencia fiscal estaba en paraísos con Hacienda más amable, y que los días en España eran de turismo o compromisos profesionales, no de residencia efectiva.

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Tras un tira y afloja de recursos, inspecciones y sentencias intermedias, la Audiencia Nacional ha dicho basta. Ocho años después, el tribunal ha anulado la deuda y ha dado la razón a la defensa de Shakira. Un varapalo en toda regla para la Agencia Tributaria, que ve cómo se le escapa uno de sus casos mediáticos favoritos. Y la colombiana, lejos de celebrar con silencio, ha decidido dar un golpe sobre la mesa.

El comunicado que lo ha incendiado todo

En un texto colgado en su web oficial, Shakira no solo festeja la victoria: lanza un dardo directo al corazón de Hacienda. 'Se ha utilizado mi nombre para amenazar al resto de contribuyentes', dice, en una frase que ya es trending topic en redes. La cantante insiste en que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales en los países donde realmente residía y que el caso se infló para meter miedo al personal.

La cosa no se queda ahí. La de Barranquilla deja caer que se ha sentido 'utilizada' y que esta persecución ha sido 'desproporcionada'. Un tono que mezcla alivio y un sutil 'os lo dije' que muchos famosos con problemas fiscales van a aplaudir en silencio. El timeline de X está que arde con el hashtag #ShakiraVsHacienda, y los memes con la frase 'Se ha utilizado mi nombre para amenazar' ya están volando a velocidad de crucero.

Otros famosos que también le ganaron el pulso al fisco

No es la primera vez que una celebrity se planta y acaba ganando a Hacienda. Sin ir más lejos, Cristiano Ronaldo pactó una salida con multa y sin ingreso en prisión en 2019, pero el caso Shakira tiene más recorrido por el tiempo y la cantidad. La decisión de la Audiencia Nacional sienta un precedente peligroso para la Agencia Tributaria, que ha hecho de los famosos su escaparate fiscal. La cantante ha demostrado que con un buen equipo legal y ocho años de paciencia, se puede tumbar una reclamación multimillonaria.

En plata: Shakira ha ganado y lo ha contado como ella quiere. La pregunta ahora es si Hacienda se va a quedar de brazos cruzados o si va a recurrir al Supremo para alargar la agonía. De momento, la colombiana ya tiene un nuevo tema para su repertorio: el que suena a victoria.

El chisme en 3 claves (TL;DR)