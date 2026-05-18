Mediaset deja clara su postura sobre prescindir de Jorge Javier Vázquez

Mediaset ha salido al paso de los rumores sobre una posible salida de Jorge Javier Vázquez y lo ha hecho con un mensaje tan rotundo como claro: ni se lo plantean. El presentador, uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco, sigue ligado a la cadena con un contrato que se extiende hasta 2027 y, según fuentes de la propia compañía, hay varios proyectos en marcha que garantizan su presencia en la parrilla más allá de esa fecha.

Qué ha pasado (y qué no ha pasado) con el contrato de Jorge Javier

La noticia que ha desatado el último culebrón televisivo la ha publicado El Español este mismo fin de semana. Según ese medio, en Mediaset se estaría valorando no renovar al presentador una vez que caduque su actual vinculación. Sin embargo, fuentes oficiales de la cadena han negado tajantemente esa posibilidad nada más saltar la información.

"No se ha tomado ninguna decisión en ese sentido", han asegurado. Es más, el propio contrato de Jorge Javier Vázquez —que, por cierto, pocos presentadores firman tan a largo plazo en la tele actual— se alarga hasta 2027 y está blindado con varios formatos que ya están en preproducción o en negociación avanzada.

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Por qué el runrún no se apaga del todo

Aquí viene el matiz que está haciendo correr ríos de tinta. Aunque Mediaset lo ha dejado claro, el simple hecho de que un medio como El Español haya puesto el foco en el futuro del presentador ya ha encendido las alarmas de su fandom y de los analistas del medio. Nadie olvida que, en los últimos dos años, la cadena ha movido piezas tan gordas como la salida de algunos colaboradores históricos o la reestructuración de las tardes con la llegada de Carlos Lozano y Paz Padilla.

Y por si fuera poco, la noticia llega justo cuando Telecinco prepara una revolución total en sus tardes: Carlos Lozano y Paz Padilla fichan por la cadena y 'De viernes' pasa a emitirse a diario. En ese tablero, la figura de Jorge Javier como capitán de la nave del prime time sigue siendo clave.

El precedente que todo el mundo está recordando (y por qué esta vez puede ser diferente)

Para entender la psicosis que se ha montado hay que remontarse a 2023. Aquel año, Mediaset vivió una sacudida interna que se llevó por delante a históricos como Mila Ximénez y, más recientemente, a la propia Mercedes Milá de 'Gran Hermano'. La llegada de un nuevo equipo directivo con Borja Prado al frente supuso un cambio de rumbo que muchos interpretaron como el fin de una era dorada.

Sin embargo, Jorge Javier ha demostrado una capacidad de adaptación que ya quisieran otros. Su contrato blindado hasta 2027 no es un capricho: es el reconocimiento a una audiencia fiel que, pese a las críticas, sigue respondiendo. Y mientras su nombre siga sonando en los 'trending topics' cada vez que abre la boca, la cadena no va a soltar ese caramelo.

Así que, de momento, no hay despedida a la vista. Aunque, visto lo visto, no sería la primera vez que un desmentido oficial acaba siendo el prólogo de una sorpresa mayúscula. En 'Sálvame' aprendimos que hasta los finales más cantados pueden dar un giro de guion. Y en este reality que es Mediaset, todo puede pasar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)