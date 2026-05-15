"Tienen sus piques": Pilar Eyre expone la rivalidad oculta de Felipe y Letizia

Pilar Eyre, la conocida escritora y especialista en temas de la monarquía, ha vuelto a generar un enorme interés tras publicar un detallado análisis en su canal de YouTube. En esta oportunidad, la periodista pone el foco sobre Felipe y Letizia para explicar cómo gestionan su imagen pública frente al país y su ámbito privado en relación con el mundo de la cultura.

Según la visión de la bloguera de la revista Lecturas, existe una constante lucha de posiciones que define el día a día de la pareja. Para entender esta situación, basta con prestar atención a sus afirmaciones: “Letizia y Felipe tienen sus piques, como todos los seres humanos corrientes”.

El discurso viral que reaviva la competencia entre Felipe y Letizia

Después de un día de mier...": El discurso viral de Letizia ha dejado a todos boquiabiertos | Fuente: Europa Press

Esta misma semana, la monarca acaparó los titulares de multitud de medios de comunicación tras su participación en un evento muy específico. Eyre explica que prestó especial atención a este compromiso oficial. “Yo me he dado cuenta de que esta semana la Reina ha presidido la entrega de Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil y ha hecho un discurso fabuloso, que a mí me ha encantado, se ha hecho viral, se ha distribuido a través de la Casa Real”, detalla.

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Durante esa intervención, la esposa del jefe de Estado abordó asuntos de actualidad, reflexionando sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la influencia de las plataformas digitales. Eyre valora de manera muy positiva el mensaje transmitido en ese atril. “Hablaba de la literatura, de la lectura, animaba a leer a la gente joven y a entender lo que se lee”, afirma.

Además, la escritora rescata una exclamación exacta de la monarca que refleja su postura nostálgica sobre los tiempos previos a internet: “’¡Qué maravilla, no había redes sociales!’”. Para Eyre, el tono de esta frase contiene una intención muy específica. “Si fuera un texto escrito, sería entre paréntesis o en cursiva porque ella quería introducir ese matiz, pero destacar lo que detesta las redes sociales”, asegura. Sin embargo, la periodista señala un evidente contraste en esta postura, apuntando que “También es cierto que las redes sociales ahora están contribuyendo a que su figura se conozca, se admire, se siga”.

El dominio literario de Letizia frente a los planes de Felipe

El refugio de la literatura según Letizia frente al ruido de las pantallas | Fuente: Europa Press

Hasta el momento, el reparto de tareas en el cronograma de Felipe y Letizia parecía estar perfectamente definido. El universo de las letras ha sido siempre el terreno natural y predilecto de la consorte. Eyre lo expone con suma claridad: “Todos los actos relacionados con la literatura los hace la Reina porque tiene facilidad, todos sabemos que le encanta leer, que está por la literatura moderna, que es por los clásicos, o sea, que realmente es una mujer que está al día”.

Este perfil ávido de lectura le ha otorgado una enorme credibilidad en el ámbito cultural, hasta el punto de que la especialista considera que “tiene en este apartado su negociado, un poco la cosa literaria”.

No obstante, un anuncio inminente ha roto este esquema tradicional. La institución confirmó que el monarca viajará a Canadá en los próximos días. Aunque el rey residió en ese país durante su etapa de estudiante y el viaje podría propiciar reencuentros con viejas amistades, el verdadero motivo de la visita ha descolocado a los expertos: presidirá un acto literario.

Ante esta confirmación, Eyre reacciona con incredulidad: “¡Oh, Dios mío!, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Se anuncia un viaje del rey Felipe a Canadá”. La comunicadora considera que esta decisión altera la percepción pública del matrimonio de Felipe y Letizia, ya que ese tipo de entregas corresponden habitualmente a su mujer. “Es que nos están traicionando, nos van a volver locos. La intelectual de la familia es Letizia”, argumenta.

La supuesta discusión privada de Felipe y Letizia sobre literatura

El rey Felipe VI confiesa la gran pasión artística de su primogénita | Fuente: Casa de S.M el Rey

Para comprender cómo se toman estas decisiones a puerta cerrada, la autora recuerda una reveladora entrevista de Iñaki Urdangarin en el programa ‘Lo de Évole’. El exdeportista explicó que durante los almuerzos en el Palacio de la Zarzuela se debatía de forma abierta sobre quién debía asistir a cada compromiso oficial. Basándose en ese dato histórico, Eyre construye una escena hipotética en la que Felipe y Letizia discuten sobre este inusual viaje norteamericano.

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La periodista relata su visión de ese momento íntimo en palacio. “Yo me imagino diciéndole Felipe a Letizia: ‘¿Sabes que me voy a Canadá?’ Y ella: ‘Bueno, sí, vale’, hablando con las niñas y tal”. Eyre continúa desarrollando este diálogo imaginario para escenificar la incomprensión de la consorte: “Bueno, y me voy a entregar un premio. ‘¿Cómo? ¿Un premio de qué?’ Pues de literatura, de poesía. Y Letizia llevándose las manos a la cabeza”.

Este ejercicio narrativo sirve a la escritora para ilustrar la incomodidad que podría generar la intromisión del monarca en el terreno literario de su esposa. En esta recreación, Letizia cuestionaría la idoneidad del rey para viajar a dicho evento, espetándole sin filtros: “Pero Felipe, si no has leído un libro en tu vida, tú sabes quién es Margarita”, haciendo alusión directa a la ganadora del galardón que entregará.

La lucha por el título del intelectual entre Felipe y Letizia

El valor de la hermandad y las múltiples destrezas de las jóvenes | Fuente: Casa de S.M el Rey

Eyre sugiere que este tipo de situaciones provoca que el jefe de Estado sienta la necesidad imperiosa de reivindicar su propia capacidad frente a su entorno. En la conversación ideada por la experta, el monarca respondería defendiendo su posición institucional y personal. “Y entonces el otro, claro, enfadado y diciendo que voy a quedar como el tonto de la familia si todos los problemas literarios los das tú”, narra Eyre.

La inquietud del soberano radicaría en la percepción que la sociedad se forma sobre el intelecto de Felipe y Letizia, ya que teme quedar relegado injustamente a un segundo plano cultural. “Ya están diciendo que la intelectual y la lista de la familia eres tú y yo, ¿cómo quedo?”, añade la experta.