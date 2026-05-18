Ikea pone reconocimiento facial en sus tiendas para cazar a los ladrones reincidentes

A partir de ahora, ir a por una estantería Billy a tu Ikea de confianza implica que tu cara puede acabar en una base de datos. No es una distopía de Black Mirror, aunque lo parezca: es la solución que la cadena sueca ha implantado en sus 23 tiendas de Reino Unido para cazar a los ladrones reincidentes. Un movimiento que, además, abre la puerta a que el reconocimiento facial llegue a España antes de lo que imaginas.

Así funciona Auror, la 'policía escandinava' de las grandes superficies

Ikea ha fichado a Auror, una empresa neozelandesa que ofrece un SaaS (software como servicio) de vigilancia inteligente. Su tecnología no se limita a grabar: cruza datos de delincuentes habituales con las imágenes en tiempo real, y pita si alguien fichado entra en la tienda. Según la propia Auror, el 70% de los robos los comete el 10% de los ladrones más activos de cada zona. Con este sistema, el encargado de seguridad recibe una alerta, la policía se presenta en minutos y el delito se queda en tentativa.

El sistema ya está presente en más de 85.000 comercios en todo el mundo y, según cifras de la compañía, las tiendas que lo instalan aumentan sus ingresos una media del 60%. Todo, claro, a cambio de que tu visita al pasillo de las velas aromáticas quede registrada para siempre en algún servidor. El informe de la propia Auror sobre delincuencia minorista detalla los patrones que su IA es capaz de detectar.

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El precedente de Las Rozas y el aviso para España

En febrero de 2026, Ikea cerró su tienda de Las Rozas (Madrid) con la excusa oficial de un cambio de estrategia hacia formatos más pequeños. Pero los robos recurrentes, aunque no fueron el motivo principal, sí influyeron en el ambiente de inseguridad que desde hace años denuncian los empleados. Ahora, con Auror funcionando en Reino Unido, todo apunta a que la compañía sueca probará el sistema en otros países, y España está en todas las quinielas. “Dependerá de los resultados”, dicen, pero la expansión parece inevitable.

¿Una solución de fondo o un paso más hacia la 'tienda panóptica'?

La medida tiene dos lecturas inevitables. Por un lado, es comprensible: el hurto en grandes superficies se ha disparado, y Auror promete disuadir a los delincuentes más activos sin necesidad de armar a los vigilantes jurados hasta los dientes. Por otro, el reconocimiento facial en espacios públicos sigue siendo una línea roja para los defensores de la privacidad, y la experiencia de Reino Unido servirá de laboratorio para ver si la tecnología se queda en un mero escáner de delincuentes o se convierte en un sistema de vigilancia masiva. La propia empresa insiste en que solo coteja con una base de datos de criminales, pero la tentación de ampliar su uso es evidente.

De momento, si eres cliente habitual de Ikea y nunca te has llevado un lápiz de la zona de decoración, no tienes de qué preocuparte. O bueno, siempre que no te parezca extraño que una estantería te mire fijamente mientras eliges la de color blanco.

El resumen para vagos (TL;DR)