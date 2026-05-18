Siete décadas del Bulli: ¿Cómo se construye un icono?

¿Cómo se construye un icono? No existe una fórmula exacta, pero sí algunos elementos comunes: un diseño con identidad propia, capaz de distinguirse con solo una silueta; un objeto que va más allá de su función original, la capacidad de mantenerse en el tiempo sin perder su esencia; su adopción por la cultura popular y, sobre todo, una experiencia coherente y compartida que perdura y crea lealtad. Ese proceso es el que ha convertido al Bulli en uno de los vehículos más reconocibles y queridos del mundo y el que, un año más, se ha hecho visible en la FurgoVolkswagen, el encuentro que volvió a reunir en Sant Pere Pescador a cerca de un millar de furgos Volkswagen de todas las generaciones.

Lo que para algunos es solo una furgo, para muchas personas es el lugar donde han pasado veranos enteros, donde han aprendido a viajar despacio, donde han criado a sus hijos o donde han tomado decisiones que marcaron su vida. A lo largo de más de dos décadas, la FurgoVolkswagen ha demostrado que detrás de cada furgo hay recuerdos, aventuras y momentos que forman parte de la biografía personal de sus propietarios.

Historias como la de Antonio, que encontró refugio en su California durante la DANA y logró regresar sano y salvo a casa; la de la T3 de Daniel, testigo de 45 años de vacaciones familiares, primero con sus padres y hoy con sus hijos; o la de furgonetas que se convirtieron en altar de boda, ambulancia en los años 70 o compañeras de una nueva vida nómada tras un trasplante. Relatos distintos que explican cómo un icono no se diseña, sino que se construye cuando un objeto acompaña a las personas en momentos clave de su vida.

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Una experiencia única

Según algunos expertos, el automóvil es uno de los pocos productos capaces de generar una experiencia completa al ser utilizado. No se observa ni se consume de forma puntual, sino que se vive: se conduce, se escucha, se toca, se recuerda y se asocia a momentos concretos de la vida. Esa experiencia integral ayuda a explicar por qué el vínculo con un vehículo puede ser tan emocional y duradero y por qué modelos como el Bulli acaban teniendo alma para quienes los conducen.

Ese vínculo es la esencia de la FurgoVolkswagen, una cita que volvió a reunir en el Camping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador a propietarios de furgos de todas las generaciones de la gama T. Un punto de encuentro donde conviven modelos que han pasado de padres a hijos, furgos restauradas con mimo durante años y vehículos que siguen sumando kilómetros cargados de recuerdos.

Una relación única entre marca y clientes que también se refleja en el momento que vive Volkswagen Vehículos Comerciales, que cerró el último ejercicio como el mejor año de su historia en España, con más de 22.000 unidades vendidas. Un resultado que se apoya en la confianza construida a lo largo del tiempo, en la lealtad de quienes han integrado la furgo en su vida y en una percepción de calidad y durabilidad que ha permitido al Bulli mantenerse fiel a su esencia durante décadas.

En esta edición, junto a los modelos clásicos que han marcado la historia del Bulli, comenzaron a verse también propietarios que acudieron con su ID. Buzz, la reinterpretación 100 % eléctrica del T1 original. Un símbolo de cómo el espíritu del Bulli sigue evolucionando con el tiempo sin renunciar a su esencia, ahora proyectado hacia el futuro.

En la FurgoVolkswagen se entiende muy bien por qué el Bulli se ha convertido en un icono. Aquí no solo vemos vehículos, vemos historias, recuerdos y una comunidad que comparte una forma de vida. Que ese vínculo siga vivo hoy, también con el ID. Buzz, es algo muy especial para la marca”, afirma Albert García, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España.

22ª edición FurgoVolkswagen

Para Volkswagen Vehículos Comerciales, la FurgoVolkswagen es uno de los eventos más esperados de todo el año. Y también el más especial, porque surge por iniciativa de los propios fans de la marca.

Un evento que nació de forma espontánea hace más de 20 años y que se ha convertido en una cita obligada para los amantes de las furgos Volkswagen. Desde que aquel primer año -2004-, un grupo de propietarios decidió reunirse en Sant Pere Pescador, este encuentro ha ido creciendo y cada vez son más los fans que acuden a este camping para compartir sus vivencias y disfrutar de un fin de semana de muchas actividades y, por supuesto, de las genuinas furgos. Gracias a ellos, hoy estamos ante un evento de dimensión y repercusión internacional.

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Los orígenes del Bulli

La primera T1 salió de la cadena de montaje en 1950. Su diseño sencillo, versátil y económico se popularizó rápidamente. En la década de los años 60, durante el auge del movimiento hippie, fue cuando el Volkswagen T1, también conocido como el “Bulli”, adquirió una identidad asociada con la contracultura y los ideales de paz y amor, un legado que sigue vigente en la actualidad.

En agosto de 1969, el famoso Festival de Woodstock de música y arte reunió a cientos de miles de jóvenes en un campo de Bethel, Nueva York. Un Volkswagen Bulli Type 2 “microbús” de 1963 con 11 ventanas, que pertenecía al grupo Light, se encontraba estacionada en una posición privilegiada cerca del escenario principal de Woodstock, luciendo una carrocería decorada con motivos psicodélicos. Fue en ese momento cuando un reportero de Associated Press capturó una instantánea en la que se veía a dos miembros del grupo descalzos sentados sobre su techo, una imagen que reflejaba a la perfección el espíritu de la época. La fotografía pronto fue publicada en prestigiosas revistas como Rolling Stone y Life, alcanzando una notoriedad instantánea y grabándose en la memoria colectiva, ayudando a convertir a la furgoneta en el símbolo de la libertad automovilística que es ahora.

El nombre “Bulli” pronto se asoció no sólo con la funcionalidad del vehículo, sino también con un símbolo de libertad y aventura. En los años 60 y 70, el Volkswagen T1 se convirtió en un emblema sociocultural, especialmente dentro de los movimientos hippies y bohemios del “peace & love” y el “flower power”. El Bulli era el vehículo predilecto para los viajes por carretera, para ser convertido en una furgoneta camper y vivir de manera alternativa.

75 años después, la historia de la Bulli sigue escribiéndose con la misma pasión, ahora con la mirada puesta en el futuro. Modelos como el ID. Buzz reinterpretan el espíritu original desde una nueva perspectiva: sostenible, innovadora y 100% eléctrica. El legado continúa.