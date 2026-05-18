Yoshi and the Mysterious Book: su tráiler final es pura ternura y puzles en Switch 2

A tres días de que llegue a las tiendas, Nintendo ha soltado el tráiler final de Yoshi and the Mysterious Book y, oye, es directamente un abrazo en forma de píxel. El dinosaurio verde vuelve a Switch 2 con una aventura de plataformas y puzles que huele a clásico instantáneo y a esas tardes de domingo que echábamos de menos.

Un libro mágico, un dinosaurio verde y puzles para toda la familia

La premisa es la siguiente: un tal Profesor Leo, un libro mágico con bigote y gafas, ha visto cómo toda la información sobre sus criaturas ha sido borrada por causas misteriosas. Yoshi, que nunca dice que no a un favor, se lanza página a página a investigar. La mezcla es puro ADN Nintendo: saltos precisos, enemigos que se derriten al primer lengüetazo y puzles que, sin ser el Portal de Valve, te harán pensar un par de veces.

El tráiler deja ver escenarios que parecen acuarelas digitales: desde bosques encantados hasta castillos de cartón, todo con una paleta de colores que Nintendo domina como nadie. Y cada mundo es un capítulo del libro, algo que narrativamente recuerda a los mejores momentos de Paper Mario pero con el plataformeo de la saga Yoshi.

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Lo que el tráiler final enseña (y lo que esconde)

Los dos minutos de metraje confirman que el juego no reinventa la rueda, y eso, en este caso, es una bendición. Vemos a Yoshi transformando enemigos en huevos y lanzándolos para resolver puzles ambientales, una mecánica que la serie ha pulido durante décadas. Pero el verdadero acierto está en cómo el propio libro interactúa: sus páginas se pliegan, se rasgan y esconden secretos, como si jugaras dentro de un pop-up vivo.

Ahora bien, aquí viene la letra pequeña: la duración. Nintendo no ha soltado cifras, pero por el patrón de anteriores entregas, como Yoshi's Crafted World, podríamos estar ante un plataformas de entre 8 y 12 horas. Suficiente para un fin de semana largo, pero quizá un pelín justo si esperabas una odisea de 30. El precio, 59,99 € en la eShop, tampoco es de chiste para un título que, a priori, no ofrece multijugador asimétrico ni modos online rompedores. Así que la compra dependerá de cuánto te dure el subidón de ternura.

Nintendo sigue apostando por el encanto atemporal

En un año donde Switch 2 ya ha recibido bombazos como el nuevo Metroid y un Zelda de mundo abierto, un Yoshi amable parece un respiro. No necesita gráficos hiperrealistas ni tramas de venganza; apela a eso que hace a Nintendo única: el mimo artesanal. Que el Profesor Leo sea un libro es una metáfora casi demasiado obvia, pero funciona. Porque, al final, Yoshi no viene a competir con los triple A de violencia y reflejos, sino a recordarnos que los videojuegos también pueden ser un cuento.

La fecha de lanzamiento, el 21 de mayo, es inteligente: justo antes de la temporada de verano, cuando las familias buscan algo que jugar juntas. Si la ejecución está a la altura del tráiler, estaremos ante uno de esos títulos que se instalan en la consola y no se borran nunca. Ojalá el libro no se quede en un capítulo corto.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El tráiler destila encanto y los puzles pintan bien, pero la incógnita de la duración y el precio de lanzamiento frenan un pelín la euforia. Compra segura si eres fan de Yoshi o buscas un plataformas relajante; si no, espera alguna oferta en la eShop.

El resumen para vagos (TL;DR)