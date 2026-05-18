Bizum Pay llega a las tiendas físicas, pero con cuentagotas y la app retrasada a junio

A veces parece que la banca española hace las cosas a medio gas. Bizum, esa herramienta que usamos para pagar cañas y cenas, ha dado hoy el salto a las tiendas físicas con Bizum Pay. La idea es buena: pagar con el móvil, sin tarjeta, y que el dinero llegue instantáneo al comercio. Pero, spoiler, igual te quedas con las ganas.

Qué es exactamente Bizum Pay (y por qué debería importarte)

Bizum Pay es un sistema de pagos contactless que funciona acercando tu smartphone al TPV, como Apple Pay o Google Wallet. La diferencia es que no hay tarjeta de por medio: el cobro se hace a través de tu cuenta bancaria vinculada a Bizum y la transferencia al comercio es inmediata. Nada de esperar días a que el banco liquide la operación.

Para los usuarios suena bien, pero hay una trampa de entrada: no puedes usar el monedero integrado de tu móvil. Necesitas la app de uno de los bancos compatibles o, más adelante, la aplicación propia de Bizum. Eso añade un paso extra, y en pagos rápidos, cada fricción cuenta.

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El problema: un lanzamiento con cuentagotas (y sin app propia)

El estreno de hoy es casi testimonial. Solo los clientes de CaixaBank, Sabadell y Bankinter tienen acceso a Bizum Pay. El resto de los mortales tendrá que esperar un despliegue paulatino que depende de la estrategia de cada entidad. De momento, BBVA o Santander ni se asoman.

Y por si eso fuera poco, la aplicación independiente de Bizum para pagos presenciales, prevista para hoy mismo, se ha retrasado a junio. Una decisión que chirría: lanzas un sistema que pide una app extra y la retrasas en el día clave. El resultado es que hoy, casi nadie puede usarlo.

Además, la red de comercios con TPVs preparados es aún reducida. Pocos tenderos han adaptado sus datáfonos, así que la experiencia puede ser frustrante: llegas a la caja con tu móvil y el dependiente te mira con cara de póker.

Se veía venir: Apple Pay y Google Wallet no pierden el sueño

Bizum Pay tiene una ventaja teórica muy jugosa: la liquidación instantánea. Para los negocios eso es oro, porque elimina el float de las tarjetas. Pero el resto del ecosistema juega muy en contra: Apple Pay y Google Wallet están integrados en el sistema operativo, no necesitan apps de banco y funcionan en prácticamente cualquier datáfono contactless. La frialdad de los datos lo dice todo: Apple Pay lleva años funcionando sin dolores de cabeza.

El precedente de otros intentos de la banca europea por crear wallets propias tampoco invita al optimismo. La mayoría han fracasado por fragmentación y por llegar tarde a una guerra que ya ganaron los gigantes tecnológicos. Bizum juega con la baza de sus millones de usuarios en España y una marca muy reconocida, pero eso no basta si la usabilidad no acompaña.

No es cuestión de ser agorero. Lo que pasa es que que el lanzamiento de hoy deja una sensación de oportunidad perdida. CaixaBank Sabadell y Bankinter solos no hacen verano. Si en junio, cuando llegue la app, el resto de bancos no se suben rápido, el hype se desinflará antes de que el consumidor medio haya podido probarlo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. La idea es buena, el despliegue pésimo. Si no aceleran, Apple Pay seguirá siendo el rey del contactless en España —y eso que ni siquiera es su mercado principal.

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El resumen para vagos (TL;DR)