Enrique Riquelme rompe 20 años de paz en las elecciones del Real Madrid 2026

Llevábamos 20 años sin una candidatura alternativa en las elecciones del Real Madrid. Dos décadas en las que Florentino Pérez se aseguraba el sillón sin despeinarse. Hasta ahora.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. La posibilidad de ver a Florentino Pérez en un debate electoral o defendiéndose de un rival es casi ciencia ficción para el madridismo. Si Riquelme cristaliza su candidatura, el runrún mediático va a ser de órdago.

El empresario que nadie esperaba en el palco

Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, ha dado el paso esta misma semana. El alicantino llevaba días sopesándolo tras el anuncio de elecciones por parte de Real Madrid el pasado 14 de mayo, y ha decidido postularse como candidato. «Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y, obviamente, decidiré en los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo», había dicho esta semana.

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La carta que pidió más tiempo fue respondida con un portazo. Riquelme envió una misiva a Florentino Pérez solicitando «un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro». La contestación del presidente fue un recordatorio sin contemplaciones: «Cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané».

Qué hay detrás de esta jugada y por qué importa

Para encontrar un rival en las urnas del Madrid hay que remontarse a 2004, cuando Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano se atrevieron a desafiar al ya todopoderoso Florentino. Desde entonces, el sillón ha sido territorio vetado para cualquier disidente. Ahora, un empresario con intereses en la energía solar cose una candidatura contrarreloj, con apenas diez días para formalizar su proyecto.

El perfil de Riquelme es atípico: no es un exdirectivo del club, ni un exjugador, ni un histórico del madridismo. Su baza es un discurso de «democracia moderna» que pide tiempo y sosiego para debatir el futuro. La afición, mientras, asiste entre el morbo y la incredulidad. ¿Habrá verdadero debate? La pelota está en el tejado de la Junta Electoral.

El reloj corre: 23 de mayo, fecha límite

La Junta Electoral del club dará a conocer los plazos exactos una vez se registren las candidaturas. Riquelme tiene hasta el próximo sábado para presentar todo el papeleo. Si lo hace, veremos un cara a cara electoral en pleno mes de mayo, algo que en el Bernabéu no se recuerda en más de 20 años. De momento, el runrún en las redes ya ha empezado: el hashtag #RiquelmePresidente coquetea con el TT de España.

La gran incógnita es si tendremos un debate real o si todo se quedará en una proclamación sin apenas votos. En clubes como el Barcelona, las elecciones se viven como una batalla campal; aquí, la paz ha sido la norma. Quizás ha llegado el momento de que el madridismo se quite el pijama electoral.

El chisme en 3 claves (TL;DR)