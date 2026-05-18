Lego Batman: Legacy of the Dark Knight me ha encantado: estoy harto del Bruce Wayne depresivo

Confesión de barra de bar: Batman me da bastante igual. Lo que me flipa es su universo. Y en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, entre chistes y ladrillos, he descubierto que el problema no es el murciélago, sino la sobredosis de Bruce Wayne llorica que llevamos años tragando. TT Games acaba de demostrar que se puede hacer un juego del Caballero Oscuro que te saque la sonrisa sin perder un ápice de respeto por el material original.

Un bat-móvil de referencias (sin atropellar a nadie)

Lo que nos encontramos aquí es, en palabras del propio Jim Lee, una carta de amor a los fans. Y créeme, lo es. La historia es una excusa tan ligera como un bloque de LEGO, pero lo que importa es el paseo: el título cose los momentos más icónicos de Batman en cine, televisión y, ojo, videojuegos. La trilogía Arkham de Rocksteady recibe un guiño tan afilado que te saltarás del sofá. Esos guiños, constantes, hacen que cualquier sombra de seriedad se derrita. Es un juego para señalar la pantalla a cada minuto y decir “¡mira, como en las pelis!”.

Gotham como un patio de recreo con mucha mugre

Gotham es tremenda. Repartida en varias islas, cada esquina esconde un coleccionable o una prueba absurda. Y cuando digo absurda, lo digo en el mejor sentido. Carreras contrarreloj, peleas con minijefes, puzzles con vuelta de tuerca… hasta recoger animalitos del zoo de la ciudad. El mundo abierto no es tanto una narrativa emergente como un enorme parque de atracciones con puntos brillantes por todas partes, pero la forma de conseguir cada regalito es lo bastante original como para engancharte durante horas.

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Una de las decisiones más valientes de TT Games ha sido priorizar la calidad sobre la cantidad en el plantel de personajes. Nada de cientos de figuritas intercambiables: aquí manejamos a siete personajes, cada uno con sus propias habilidades para resolver problemas. Necesitarás a un héroe concreto según el puzzle, y esa variedad se agradece mucho más que un menú interminable.

¿Lo que flojea? El combate. Darle al cuadrado hasta que el enemigo caiga es la tónica general. Apenas hay contraataques o habilidades para lucirse. Es simple de narices, casi como un botijo, pero al final este no es un juego de peleas: es un juego de exploración, humor y ladrillos.

El Batman que baila el Batusi merece volver

Aquí llega mi gran revelación personal. Hasta ahora pensaba que Batman me aburría, pero este LEGO Batman me ha hecho entender que lo que no soporto es al Bruce Wayne deprimido y realista de las últimas dos décadas. No quiero una Gotham lúgubre, quiero una ciudad llena de criaturas extravagantes. Necesito más Adam West bailando el Batusi y menos Christian Bale con la voz de ultratumba. Este juego ofrece justamente eso: un Batman chulesco que banaliza el trabajo de sus obreros, que hace bromas y que, por fin, parece un oligarca con carisma.

TT Games ha demostrado entender que la franquicia necesita respirar, y lo hace con una dirección artística que convierte cada callejón en una viñeta con bloques. Si eres fan del murciélago, te vas a gozar esto como un enano. La historia principal se ventila en unas 10 horas, pero luego te quedan decenas de horas de cacería de secretos por la ciudad. No es el mejor juego de Batman, pero podría ser el más divertido de todos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La fórmula LEGO sigue siendo infalible cuando se aplica con tanto mimo y humor. El combate se queda a medio gas, pero la exploración y el tono desenfadado compensan de sobra. Hazte un favor y dale al Batusi.

El resumen para vagos (TL;DR)