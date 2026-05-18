El neobanco británico Monzo Bank recibe luz verde del Banco de España y llega para competir

Alguien en el Banco de España ha firmado un papel y Monzo Bank ya tiene vía libre. El neobanco británico que aman 13 millones de ingleses aterriza en España con la intención de incomodar a Revolut, N26 y Trade Republic. Y trae cosas que aquí escasean.

Lo que Monzo nos va a ofrecer (y lo que no sabemos)

La autorización publicada hoy en el BOE detalla que Monzo podrá ofrecer en España los mismos servicios que ya triunfan en en Reino Unido: una cuenta bancaria con remuneración, herramientas de ahorro automatizado, opciones de inversión desde la app, ventajas al pagar en el extranjero y — esto es lo jugoso— una tarjeta de crédito y préstamos personales.

Actualmente en España, Revolut es el único neobanco que incluye tarjeta de crédito entre sus productos, así que la llegada de Monzo mete presión directa. La app de Monzo es famosa por sus categorías de gasto automáticas y las 'ollas' de ahorro que te ayudan a separar el dinero para objetivos concretos. Cosas que en España suenan a magia. La confirmación se puede consultar en la web oficial de Monzo.

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La pelea por tu nómina se pone interesante

El mercado español de neobancos no está vacío. Trade Republic acaba de estrenar atención al cliente en español 24/7 y subió la remuneración de su cuenta para nuevos usuarios. N26 se consolidó hace años. Monzo llega con 13 millones de clientes a sus espaldas y un app que en Reino Unido es casi una religión.

Según datos del sector, más de 10 millones de españoles ya usan algún neobanco como cuenta principal o secundaria, así que el pastel es grande. La diferencia es que Monzo no es solo una cuenta con IBAN español: quiere que sustituyas a tu banco de toda la vida. Para ello apuesta por productos de crédito que los demás neobancos apenas tocan. Eso puede cambiar la conversación.

¿Por qué Monzo podría cambiar el juego (o no)?

Visto lo visto, el aterrizaje recuerda al de Revolut en 2017. Entonces parecía un complemento para viajes; hoy es un banco de verdad con millones de usuarios. Monzo viene con la lección aprendida: app pulida, comunidad fiel y un enfoque en salud financiera que suena bien sobre el papel.

La banca digital y los neobancos en España ya no es una novedad, y captar clientes cuesta más que un 2% de remuneración. Monzo tendrá que demostrar que su tarjeta de crédito y sus préstamos son más fáciles y baratos que los de un banco tradicional, sin los sustos regulatorios que han vivido otros neobancos.

El veredicto lo darán los usuarios cuando puedan abrir cuenta (fecha aún sin confirmar). Pero que un gigante con 13 millones de clientes ponga el foco en España es una buena noticia. Más competencia, mejores condiciones. O al menos, eso dicen.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Monzo trae productos que ningún neobanco ofrece en España y tiene una app con muy buena fama. El hype está justificado, pero el mercado está saturado y convencer a los españoles de cambiar de banco no es fácil — ya veremos si aguanta el contacto con la realidad.

El resumen para vagos (TL;DR)