El gigante del fútbol femenino base está en Boadilla: es el club con más fichas de todo Madrid

El Nuevo Boadilla ha sido seleccionado por la Real Federación de Fútbol de Madrid para formar parte de la selecta y pionera categoría Infantil F11 Femenino de cara a la temporada 2026-2027. Con una estructura que ya roza las 300 jugadoras y más de una década de experiencia a la espalda, el club se posiciona a la par de canteras históricas como las del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano o Getafe.

El fútbol femenino madrileño está a punto de estrenar un nuevo ecosistema competitivo, y Boadilla del Monte tendrá un asiento en primera fila. La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) ha oficializado la creación de la categoría Infantil F11 Femenino para la próxima campaña, una división de diseño exclusivo destinada a jugadoras nacidas en 2013 y 2014. La exigencia para entrar ha sido máxima: la competición contará únicamente con dos grupos de 14 equipos, lo que ha reducido el billete de entrada a un puñado de proyectos de acreditada solvencia.

La inclusión del Nuevo Boadilla en este selecto grupo no es fruto de la casualidad, sino el reconocimiento a más de diez años picando piedra en el fútbol femenino. Actualmente, la entidad no solo es una referencia en la zona oeste, sino que ostenta el orgullo de ser el club con mayor número de fichas federativas de toda la Comunidad de Madrid. Una confianza masiva por parte de las familias que avala un modelo donde el crecimiento ya es imparable.

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El despegue de una estructura única en la región

Las cifras que maneja la sección femenina del Nuevo Boadilla asustan por su magnitud y salud financiera y deportiva. El club cuenta a día de hoy con 14 equipos femeninos en liza, pero las previsiones para la temporada 2026-2027 apuntan a alcanzar los 20 conjuntos, una expansión que asimilará a cerca de 300 futbolistas dentro del organigrama de la entidad.

Resulta obvio que la clave del éxito radica en su famosa "escalera deportiva", una estructura piramidal que permite a cualquier niña empezar a dar patadas al balón desde edades muy tempranas y competir sin interrupciones hasta la categoría senior:

Prebenjamín y Benjamín: Equipos íntegramente femeninos que compiten valientemente en ligas mixtas, una anomalía casi única en el fútbol madrileño (en prebenjamín solo existe otro club en toda la región que haga esto).

Equipos íntegramente femeninos que compiten valientemente en ligas mixtas, una anomalía casi única en el fútbol madrileño (en prebenjamín solo existe otro club en toda la región que haga esto). Alevín: Consolidado firmemente en la máxima categoría autonómica por tercera temporada consecutiva.

Consolidado firmemente en la máxima categoría autonómica por tercera temporada consecutiva. Cadete y Juvenil: Ambos conjuntos instalados con paso firme en la segunda máxima categoría regional.

Ambos conjuntos instalados con paso firme en la segunda máxima categoría regional. Senior: La joya de la corona. Tras un ascenso exprés a Preferente justo antes de arrancar la liga, el primer equipo cerrará el año con matrícula de honor, asentado entre los cinco primeros clasificados.

Competitividad e inclusión: el doble ADN del club

Está claro que el Nuevo Boadilla ha logrado romper el viejo mito de que el volumen está reñido con la calidad. Su cantera ya tutea sin complejos a trasatlánticos del fútbol femenino como el Atlético de Madrid, Madrid CFF, Rayo Vallecano, Getafe o Atlantis. Sin embargo, la dirección técnica mantiene los pies en el suelo: el alto rendimiento convive bajo el mismo techo con el fútbol estrictamente formativo y participativo. La premisa es innegociable: cualquier niña, tenga el nivel que tenga, tiene su espacio garantizado para jugar.

Con el nuevo e ilusionante escenario que se abre en el horizonte, el club ya se mueve de cara al futuro inmediato. Durante los meses de mayo y junio de 2026, el Nuevo Boadilla abrirá sus puertas para realizar jornadas de pruebas y captación de talento en todas sus categorías femeninas. Una oportunidad de oro para futbolistas de toda la región que busquen un entorno donde progresar tanto en lo deportivo como en lo personal.

Las fechas concretas de las pruebas se irán desvelando en las próximas semanas. Para aquellas jugadoras o familias interesadas en recibir información previa o reservar plaza para los entrenamientos de captación, el club ha habilitado el canal de contacto directo a través del correo electrónico mar@nuevoboadilla.es.