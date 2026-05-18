Gemini estrena su 'nivel de pensamiento' que elige respuestas rápidas o profundas: ChatGPT no lo tiene

Gemini estrena un botón que ChatGPT no tiene: elegir entre respuesta rápida o profunda, y eso, cambia las reglas del juego. Mientras esperamos el Google I/O 2026 que arranca esta misma semana en San Francisco, la compañía ha empezado a soltar novedades a cuentagotas. La última es un selector que se llama nivel de pensamiento y que, sinceramente, debería llevar años ya integrado en todos los asistentes.

Qué es el 'nivel de pensamiento' (y por qué te va a molar)

La idea es simple y genial a la vez. En la app de Gemini, al pulsar sobre el selector de modelos, aparecen ahora dos modos: pensamiento estándar y pensamiento extendido. El primero es para lo de siempre: respuestas rápidas, consultas sencillas, cosas que Google ya hace de maravilla. El segundo, sin embargo, le dice a la IA: 'tómate tu tiempo y hazlo bien'. Literalmente, se pone a investigar, contrasta datos y afina la respuesta durante 30 o 40 segundos más. El resultado es una respuesta mucho más completa y precisa, especialmente en tareas complejas como análisis de contexto, comparativas o resúmenes profundos.

Antes, para conseguir algo parecido, tenías que añadir al prompt frases como 'piensa paso a paso' o 'tómate el tiempo que necesites', y ni siquiera entonces te asegurabas de que la IA realmente se esforzara más. Ahora basta con deslizar un dedo. La función está llegando de forma progresiva, así que si aún no la ves, no te agobies: debería aparecer en tu móvil en los próximos días.

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El as en la manga de Google para robarle usuarios a ChatGPT

ChatGPT, a día de hoy, no tiene nada parecido. Puedes pedirle que te dé una respuesta más detallada, claro, pero no hay un botón físico que obligue al modelo a pensar más allá de su configuración por defecto. Y esa es la ventaja competitiva que Google está explotando sin complejos. Mientras OpenAI todavía discute si la velocidad es más importante que la profundidad, Google te da el poder de decidir.

La diferencia no es trivial. Si le preguntas a Gemini cuánto es 154x893, vas a querer la respuesta ya, y el modo estándar te la da al instante. Pero si le pides que analice la situación económica de Alemania en los últimos 20 años y la compare con la de Japón, probablemente no te importe esperar un minuto a cambio de un informe sólido. Y ese matiz, tan humano, es lo que hace que la función sea más importante de lo que parece a primera vista.

Por qué esto sí me gusta: de los prompts al botón mágico

Ya hemos visto antes intentonas de hacer la IA más configurable: ajustes de temperatura, límites de tokens, instrucciones del sistema… pero casi siempre estaban pensados para desarrolladores o usuarios avanzados. Lo que hace Google aquí es poner el control en la interfaz de usuario, justo donde toca. Y eso demuestra que han entendido algo que otros todavía no: la IA no es solo potencia bruta, es también usabilidad.

Esto no es la primera vez que Gemini se adelanta a ChatGPT en funciones prácticas. Ya lo hizo con la integración nativa de Gmail y Google Calendar, o con las respuestas en tiempo real basadas en búsquedas. Ahora, con el nivel de pensamiento, da un paso más hacia un asistente que se adapta a ti en lugar de al revés. Y en un mercado donde ambas compañías luchan por la fidelidad del usuario, los detalles cuentan.

La pregunta que queda en el aire es si OpenAI reaccionará rápido. Si lo hace, chapó. Si no, este botóncito puede decantar a más de un indeciso. Google ha jugado bien sus cartas justo antes de su gran evento. Veremos si con eso le basta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La función no reinventa la IA, pero resuelve un problema real con una solución tan simple que parece mentira que no existiera ya. (Un 10 sería que Gemini también eligiera por sí solo cuándo usar cada modo, pero de momento vas a tener que mover el dedo).

El resumen para vagos (TL;DR)