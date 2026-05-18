Más de tres mil millones de euros: El patrimonio de Tita Cervera resulta inalcanzable para la gran mayoría de los mortales

Los movimientos de urgencia y el posterior traslado médico en helicóptero encendieron todas las alarmas en las redacciones. Cada paso de la baronesa Thyssen, Tita Cervera, genera una enorme expectación mediática. Sin embargo, este reciente contratiempo físico no solo ha centrado el foco en su bienestar, sino que ha servido para poner sobre la mesa la verdadera magnitud de un legado económico que resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los mortales.

Toda esta situación clínica ha provocado que distintos medios de comunicación y expertos en finanzas repasen al detalle la abrumadora herencia que ha construido a lo largo de décadas. Hablamos de un imperio valorado en más de tres mil millones de euros que incluye desde obras pictóricas inigualables hasta embarcaciones de ensueño y viviendas repartidas por los rincones más exclusivos de Europa.

La realidad médica de Tita Cervera entre comunicados y desmentidos

La realidad médica de Tita Cervera entre comunicados y desmentidos | Fuente: Europa Press

Para comprender el origen de todo este revuelo informativo, es necesario remontarse a la hospitalización que tuvo lugar hace pocos días. Tita Cervera tuvo que ser trasladada de urgencia hasta Barcelona para recibir atención especializada en la conocida clínica Teknon tras sufrir una severa neumonía.

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Allí permaneció ingresada durante una semana bajo un estricto control médico, logrando recibir el ansiado alta hospitalaria el pasado uno de mayo. Tras abandonar las instalaciones, puso rumbo a su residencia habitual bautizada como Mas Mañanas, ubicada en la hermosa localidad de Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava.

La periodista Pilar Vidal ofreció detalles reveladores sobre este episodio en el programa 'Y ahora Sonsoles'. La comunicadora explicó ante los espectadores que el diagnóstico inicial había sido "repentino y de carácter grave", aunque matizó que la paciente ya se encontraba estable y muy controlada. Para dejar claro el escenario a corto plazo, la colaboradora añadió que: "Es probable que la veamos visitar la clínica Teknon a lo largo de varios días en adelante. De momento es lo que sabemos".

No obstante, las informaciones ofrecidas por el programa Fiesta de Telecinco durante el pasado domingo apuntaban a un escenario mucho más delicado. Este espacio televisivo aseguraba que la coleccionista descansaba en una habitación completamente medicalizada y bajo vigilancia las 24 horas del día.

Ante estas afirmaciones, Tita Cervera decidió tomar las riendas de la situación y enviar un mensaje a la revista ¡Hola! para desmentir "rotundamente dichas informaciones". En su declaración declara que: "Nada de lo que dicen es cierto. Estoy en casa, pero sin médicos". Para tranquilizar a su entorno, sentenció que: "Sigo con la recuperación de la neumonía" y zanjó cualquier rumor alarmista aclarando que no hay "ni recaídas ni estado grave".

El mapa inmobiliario que consolida la inmensa fortuna de Tita Cervera

El mapa inmobiliario que consolida la inmensa fortuna de Tita Cervera | Fuente: Europa Press

El programa dominical mencionado anteriormente realizó un análisis del patrimonio que Tita Cervera ha ido acumulando inteligentemente a lo largo de su vida. El sector inmobiliario representa uno de los pilares fundamentales de su riqueza, contando con propiedades ubicadas en enclaves estratégicos que garantizan privacidad y lujo a partes iguales.

Entre sus bienes raíces más destacados se encuentran "una casa en Marbella, una mansión en Girona, el chalet de La Moraleja, una parcela de 18.000 m² y su mansión de Mallorca que la alquila por 16.000 euros al mes". Esta diversificación de propiedades demuestra una indudable visión para las inversiones inmobiliarias de alto standing.

Los analistas del formato televisivo explicaron que la viuda del barón Thyssen: "Puso en venta Villa Favorita, su residencia en Suiza, por 65 millones de euros". Esta multimillonaria inyección de capital le permitió reestructurar su cartera de bienes y adquirir varias viviendas de mil metros cuadrados en el vecino país de Andorra.

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El lujo flotante de Tita Cervera y su icónico velero

El lujo flotante de Tita Cervera y su icónico velero | Fuente: Europa Press

El patrimonio de la aristócrata no se limita a las mansiones construidas sobre tierra firme. Su pasión por el mar y la navegación es de sobra conocida por los cronistas de sociedad, una afición que se materializa en impresionantes casas flotantes que surcan las aguas del Mediterráneo cada temporada estival. Dentro de esta exclusiva flota, brilla una embarcación que es historia viva de sus veraneos.

Nos referimos al majestuoso velero Mata Mua, una verdadera joya de la ingeniería naval concebida para ofrecer el máximo confort en alta mar. Mantener a flote semejante maravilla exige un desembolso económico al alcance de muy pocos bolsillos. Según la información difundida, Tita Cervera posee este barco "al que destina 16.000 euros a la semana de mantenimiento y que se puede alquilar por 8.000 euros al día". Las cifras marean y evidencian el nivel de exclusividad que envuelve la vida cotidiana de la filántropa.

El verdadero corazón de su fortuna y el motivo principal por el que su nombre pasará a la historia universal es, sin lugar a dudas, su extraordinaria colección privada de arte. Hablamos de un conjunto pictórico de un valor incalculable que complementa el legado inicial aportado por su difunto marido y que la ha posicionado como una de las mecenas más importantes del panorama cultural internacional contemporáneo.

El repaso financiero emitido en pantalla calculó que Tita Cervera posee actualmente 330 cuadros valorados en la astronómica cifra de 1.400 millones de euros. Tras años de intensas negociaciones institucionales para garantizar la permanencia de estos lienzos en nuestro país, se alcanzó un acuerdo histórico y sumamente lucrativo. Tal y como señalaron en el espacio televisivo: "La baronesa y el Estado firmaron un contrato de alquiler para que estas obras estén expuestas en el Museo Thyseen de Madrid. Por estas obras se está pagando 6 millones y medio de euros cada año hasta 2037, es decir, 97 millones de euros".