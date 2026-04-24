La foto viral de Felipe VI y Letizia que ha descolocado por completo a la prensa internacional

Seguro que al navegar por tus redes sociales te has cruzado recientemente con una fotografía inusual de los monarcas españoles, Felipe VI y Letizia. Se trata de una captura de 2024 que ha vuelto a circular con mucha fuerza durante esta misma semana. La estampa muestra a la pareja real en la cola de un cine madrileño, un instante de pura rutina que ha traspasado fronteras y ha llamado poderosamente la atención de la prensa internacional, que no estaba al tanto de este momento cuando se produjo originalmente.

Ver a los líderes de una Casa Real europea comprando un aperitivo antes de entrar a una sala de proyecciones rompe por completo con el protocolo estricto al que estamos acostumbrados. Es justo esta espontaneidad la que ha generado titulares elogiosos en el extranjero.

El asombro desde Alemania por la naturalidad de Felipe VI

El asombro desde Alemania por la naturalidad de Felipe VI | Fuente: Casa de S.M el Rey

La revista alemana Bunte ha sido una de las principales publicaciones en reaccionar ante esta fotografía que ha dado la vuelta a internet. La cabecera ha dedicado un espacio muy destacado para analizar la actitud de los monarcas españoles. Desde el medio internacional han calificado a la pareja como “tan maravillosamente normales”, destacando que esta cercanía es el principal factor por el cual la captura ha ganado tanta tracción fuera de España en los últimos días.

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"Mantienen una discreta agenda separada con sus compromisos cada uno". Escribe @AnaMellado



Los compromisos privados de los Reyes. Cine y cenas juntos ⬇️⬇️ pic.twitter.com/Qw567kyawr — Pakiño ൠ ♰👑⚜️🇪🇦🇻🇦 (@iPakino89_) April 18, 2026

Acostumbrados a observar a las distintas familias reales en eventos de gala o en actos oficiales con un alto nivel de exigencia formal, los periodistas extranjeros se han mostrado francamente sorprendidos por esta actitud tan terrenal. La publicación detalla a sus lectores que este tipo de situaciones cotidianas rara vez se ven de forma pública en otras monarquías europeas.

Para ilustrar este punto, el medio describe el momento exacto de la fotografía señalando que “En lugar de lucir glamurosos, los monarcas optaron por un look informal y relajado para ir al cine, esperando pacientemente en la cola como cualquier otro espectador para pasar desapercibidos”.

Un retrato cotidiano de Felipe VI junto a las taquillas

Un retrato cotidiano de Felipe VI junto a las taquillas | Fuente: Casa de S.M el Rey

En la foto robada se observa a Letizia charlando de forma amena con la dependienta del quiosco, momento en el que compraron dos botellas de agua y unas palomitas. A su lado, Felipe VI aparece como un ciudadano más, esperando tranquilamente a que finalice la compra para poder acceder a la sala.

La vestimenta escogida por Felipe VI también ha sido muy comentada y refuerza ese carácter desenfadado. El rey acudió a la cita sin rastro de traje o corbata, luciendo unos pantalones vaqueros y un jersey negro de cuello abierto. Al analizar la instantánea, la prensa extranjera ha apuntado que “Mientras la reina conversa con el vendedor de palomitas en el mostrador, Felipe espera relajado a su lado, con la mirada desviada y las manos casualmente en los bolsillos”.

Curiosamente, el tipo de ropa tan abrigada que lucen ambos en la fotografía llevó a la revista Bunte a pensar de forma errónea que se trataba de una imagen correspondiente al otoño de 2025. Sin embargo, la cotidianidad del instante es lo que ha provocado que la imagen despierte el mismo interés ahora que cuando se captó inicialmente en el año 2024.

La cartelera de Felipe VI y el desmentido de las fechas

La cartelera de Felipe VI y el desmentido de las fechas | Fuente: Casa de S.M el Rey

Uno de los grandes misterios que rodea a esta famosa fotografía es la película que escogieron para ver aquella tarde. Las personas que lograron captar la escena no pudieron confirmar a qué sala entraron. Si repasamos la cartelera disponible en esos días, las opciones abarcan géneros muy distintos. Entre los títulos en emisión destacaba la cinta sobre la heredera de L'Oréal, La mujer más rica del mundo, el drama No te olvidaré, o el estreno de Prime Crime A True Story, un thriller ambientado en los setenta con Al Pacino en el reparto. También figuraba Amarga Navidad, el proyecto de Almodóvar que buscaba la Palma de Oro en Cannes.

Lo que sí está claro es que la imagen no corresponde a un fin de semana reciente. Las agendas oficiales descartan por completo esa posibilidad. El sábado en cuestión, Felipe VI se encontraba de viaje en Dinamarca para asistir a la confirmación religiosa de su ahijado, el príncipe Vincent, y de su hermana melliza, la princesa Josephine. Ambos son hijos de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson.

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Por si fuera poco, durante la noche de ese mismo sábado, el monarca tuvo que trasladarse hasta Sevilla. Allí fue el encargado de presidir desde el palco la final de la Copa del Rey que disputaron el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

La pasión incondicional de Felipe VI y su esposa por el séptimo arte

La pasión incondicional de Felipe VI y su esposa por el séptimo arte | Fuente: Agencias

Las pruebas de esta afición son numerosas. A lo largo del año 2025, se les pudo ver acudiendo a los Cines Renoir de Madrid para disfrutar de la proyección de Cónclave. Un año atrás, Felipe VI y su esposa visitaron ese mismo complejo, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de España y famoso por su oferta de cine independiente, para ver el aclamado filme Pobres criaturas.

Esta afición también la comparten con sus hijas cuando los calendarios coinciden. Durante el periodo estival del año 2023, la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañaron a sus padres a unas salas ubicadas en Palma de Mallorca para sumarse a la tendencia global y ver la película Barbie, demostrando que este pasatiempo es una actividad familiar muy arraigada.

Este mismo fin de semana hemos tenido una nueva prueba de su afición cultural. Felipe VI, a sus 58 años, y Letizia, de 53, protagonizaron una nueva cita para dos pasando totalmente de incógnito por las calles de Madrid. El plan tuvo lugar este pasado sábado por la tarde, en la franja horaria que habitualmente eligen para el cine, aquella que arranca entre las 19:00 y las 20:00 horas.

El destino escogido en esta ocasión fueron los Cines Yelmo Ideal, situados en la céntrica calle Doctor Cortezo. Se trata de un local que ambos conocen a la perfección y que cuenta con nueve salas dedicadas a la proyección en versión original subtitulada, un requisito indispensable para el matrimonio. Su presencia causó gran sorpresa entre los trabajadores del recinto y el público asistente. Entre las opciones disponibles en la cartelera actual se encontraban títulos como ¡La Novia!, Cumbres Borrascosas, Hamnet, Marty Supreme, Pillion y El mago del Kremlin.