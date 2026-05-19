Nvidia sin GPUs en 2026: la IA acaba con 30 años de tradición gamer

Nvidia ha soltado el bombazo sin anestesia: en 2026 no veremos ni una sola GPU nueva para jugar. Después de 30 años presentando una generación tras otra como un reloj suizo, la compañía ha decidido que los gamers pasan a un segundo plano. La inteligencia artificial se ha convertido en la gallina de los huevos de oro, y los chips para centros de datos dejan márgenes del 75% que ningún frame rate puede igualar.

Adiós a las gráficas nuevas: 30 años de tradición se van al garete

Desde aquella lejana NV1 de 1995, Nvidia lanzaba cada año una nueva hornada de tarjetas gráficas. Las RTX 5000 llegaron en enero de 2025, y lo lógico era esperar versiones 'SUPER' este año, con memoria GDDR7 más densa. Pero la crisis de memoria y el foco absoluto en el catálogo de inteligencia artificial han acabado con esa tradición. Nvidia no solo no lanza las SUPER, sino que las RTX 6000 con arquitectura Rubin se van, como mínimo, a 2028.

La noticia, adelantada por Xataka, confirma lo que muchos temían: el segmento gamer ya no es el niño bonito. Y aunque el anuncio no es oficial (Nvidia no ha hecho un comunicado al respecto), fuentes de la industria dan por hecho que la estrategia es firme.

Publicidad

El pastel está en los centros de datos, no en tu torre

Los números son aplastantes. El margen de beneficio de un chip de IA ronda el 75%, gracias a una posición de monopolio que permite a la empresa fijar precios sin sudar. Además, el volumen de unidades que demandan los centros de datos es incomparablemente mayor que el de las tarjetas para jugones. El negocio de las GeForce para gaming se ha convertido en una propina comparado con lo que ingresa Nvidia por venderle palas a los mineros del oro de la IA.

Como muestra el análisis de App Economy, los ingresos empezaron a dispararse a mediados de 2024 y no han parado. Nvidia es hoy la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, y esa fiebre no va a frenar por contentar a unos cuantos overclockers.

¿Quién necesita una RTX 6000 cuando aún juegas a Terraria?

La ironía la resumió un usuario de Reddit: "Me enfada, pero me doy cuenta de que estoy jugando a Rimworld y Terraria". Y no le falta razón. Los datos de la encuesta de hardware de Steam de abril de 2026 revelan que las RTX 5000 tienen un 24% de cuota, las RTX 4000 un 35% y las RTX 3000 un 16%. La mayoría de jugadores usa gráficas de hace una o dos generaciones sin problemas, y los precios actuales no invitan a renovar. Por otro lado la oferta de juegos realmente exigentes que expriman una tarjeta de última hornada es mínima; los desarrolladores llevan años sin optimizar como es debido.

AMD e Intel siguen ahí, pero no logran arañar la gama alta donde Nvidia es un monopolio de facto. Si te apetece cambiar de GPU, o pagas lo que pida Nvidia por el stock que quede, o te resignas a esperar hasta 2028. Y eso si la IA no se lo vuelve a comer todo, claro.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Para los amantes del hardware gamer es un jarro de agua fría. Para Nvidia, la decisión más lógica del mundo. Si tu gráfica actual mueve lo que juegas, respira hondo, que esto va para largo.

El resumen para vagos (TL;DR)