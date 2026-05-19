Parfois lanza las sandalias de piel con tachuelas que arrasarán en el verano 2026: 45,99 €

Reconócelo, te encanta esa mezcla de cañero y cómodo que solo un par de sandalias negras con tachuelas puede darte. Y Parfois acaba de lanzarlas: las he visto, me he quedado mirándolas un buen rato y ya tengo claro que van a arrasar este verano. Con ese aire de principios de los 2000 que tanto nos recuerda a las camisetas dobles y los vaqueros anchos, estas sandalias de piel se han convertido en el fichaje estrella del entretiempo. Cuestan 45,99 euros y son justo ese tipo de calzado que te resuelve cualquier look sin que tengas que pensarlo mucho.

Por qué estas sandalias de Parfois nos han conquistado (y todavía no ha empezado el verano)

Lo primero que te atrapa es el acabado en piel negra: tiene ese brillo justo que no grita pero que le da un punto elegante a una sandalia de aire rebelde. Y luego están las tachuelas y las hebillas. No son cuatro detalles contados, son el alma del diseño. Concretamente, múltiples hebillas a la altura del tobillo que permiten ajustarlas a tu gusto —una maravilla si tienes el tobillo fino o simplemente quieres personalizar la sujeción— y un reparto de tachas plateadas que le da un rollo años 2000 auténtico pero nada hortera. La suela es plana y acolchada, lo que las convierte en una opción para caminar todo el día sin acordarte de que llevas sandalias nuevas. Y si a eso le sumas que el negro pega con absolutamente todo, ya entiendes por qué en la redacción nos hemos emocionado antes de tiempo.

Son cómodas, sí. Pero es que además apelan directo a la nostalgia que llevamos dentro. Ese recuerdo de los dosmiles, de los vaqueros desgastados y las camisetas de franela, está aquí pero pasado por el filtro de la moda de 2026. No es un disfraz, es un guiño que te permite jugar con prendas actuales sin que el zapato pida una máquina del tiempo. Un dato curioso: en los foros de moda ya las llaman “las sandalias retinol” porque solo quienes pasaron la veintena en aquella época sabemos por qué las hebillas nos resultan familiares. Las generaciones más jóvenes también se están sumando a la tendencia, porque al final el rollo tachuela tiene algo adictivo.

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Cómo combinarlas sin parecer que has vuelto del 2003 (en el buen sentido)

Aquí empieza lo bueno. La escocesa Hollie Mercedes, que se ha convertido en un referente de la nostalgia bien entendida, lo explica mejor que nadie: la clave es actualizar los tejidos y las siluetas. Nada de rotos ni desgastes exagerados. Unos vaqueros extra holgados pero en azul lavado y sin roturas, una doble camiseta de algodón en tonos neutros (una de tirantes y otra de manga corta encima) y un bolso mini colgado al hombro. Ese combo te da el aura noventera-dosmilera pero con un aire limpio que resulta impecable. También funcionan de maravilla con un vestido camisero negro y un collar tipo cordón, o con un pantalón sastre corto y una camisa blanca desabrochada. Vamos, que son el zapato todoterreno que te salva cuando no quieres pensar demasiado en el estilismo pero quieres que el resultado tenga chispa.

Un pequeño truco de estilista: al ser sandalias con mucha personalidad, te recomiendo que el resto del look sea sencillo y de líneas limpias. Así el zapato habla sin que la ropa le grite encima. El acabado en piel se lleva el protagonismo y el resto solo acompaña.

¿Merecen la pena los 45,99 euros? Te lo cuento clarito

Aquí viene la pregunta del millón. Estamos hablando de una sandalia de piel con hebillas y tachuelas metálicas, no de una imitación barata de poliuretano. En Parfois, la relación calidad-precio suele ser bastante sólida, sobre todo cuando apuestan por materiales naturales. No compites con marcas de lujo, sino con el calzado que realmente usas cada día. Por menos de 46 euros tienes un zapato de tendencia que te durará más de una temporada si lo cuidas mínimamente. Y si lo comparas con los precios de otras firmas que están proponiendo un estilo similar (con suelas de plástico y acabados sintéticos), aquí sales ganando. Eso sí, no esperes la calidad de un par de 200 €. Es un zapato con buena pinta, bien rematado y con un diseño que convierte el verano en algo más divertido.

El único riesgo que le veo es que vuelen antes de que llegue el calor fuerte. Ya sabes cómo va esto: en cuanto se comparte en redes, las tallas pequeñas desaparecen. Puedes echar un vistazo a la colección completa en la web de Parfois y, si te gustan, no te duermas.

🛒 Directo al grano

Precio: 45,99 €. Disponibilidad: ya en tiendas físicas de Parfois (España y Portugal) y en leur web oficial. Fecha límite: precio habitual hasta agotar existencias. Dónde buscarlas: pasillo de calzado o directamente en la sección de novedades de la web.