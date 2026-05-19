Alexa se copia la mejor función de NotebookLM y ahora genera podcasts con IA

Amazon ha visto el filón de NotebookLM y no ha tardado en replicarlo. La compañía acaba de lanzar Alexa Podcasts, una función que, como su nombre indica, genera podcasts completos con dos presentadores virtuales gracias a la inteligencia artificial. Y lo hace a partir de hoy, aunque solo en Estados Unidos y para los usuarios de Alexa+.

Así es como Alexa+ pasa de asistente a podcaster sintético

El mecanismo es sencillo. Le dices a Alexa: 'Quiero un podcast sobre los lanzamientos musicales de este mes'. La asistente te presentará un esquema de lo que va a cubrir, incluida la la duración y el enfoque. Si le das el visto bueno la IA generará un episodio de audio completo con dos voces sintéticas charlando como dos colegas en un programa de radio. Puedes escucharlo al instante en tu Echo Show o desde la app del móvil.

Lo interesante es que la información que usan esos presentadores virtuales no sale solo del entrenamiento del modelo. Amazon ha cerrado acuerdos con gigantes de la información como Associated Press, Reuters, The Washington Post, TIME y Forbes, además de cientos de periódicos locales estadounidenses. La idea es que el contenido tenga una base informativa real, no alucinaciones de la IA.

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Dónde está el truco (y por qué no es un calco exacto de NotebookLM)

Si has usado los populares resúmenes en audio de NotebookLM, sabrás que allí mandas tú los documentos: PDFs, artículos, apuntes, lo que sea. Google te genera una conversación entre dos presentadores sintéticos que analizan eso mismo que les has dado. Es una herramienta de productividad brutal para asimilar datos mientras friegas los platos.

Alexa Podcasts va por otro camino. Aquí no subes nada. Tú pides un tema y la IA se encarga de buscar la información por ti. Es más espontáneo y pensado para el consumo casual: noticias, deportes, curiosidades. Amazon ha compartido ejemplos en inglés, como un debate sobre quién ganará el Mundial de 2026 o un repaso a los lanzamientos discográficos del mes. Perfecto para cuando quieres que te cuenten algo mientras te arreglas, pero no tanto para estudiar tus propios apuntes.

La gran oportunidad que Amazon está dejando escapar (de momento)

El punto flaco de esta función es evidente. NotebookLM triunfa precisamente porque trabajas con contenido propio, y eso Alexa todavía no lo permite. Amazon ha dicho que en el futuro sí, que dejará subir documentos personales para generar podcasts personalizados, pero hoy no es el caso.

La jugada es inteligente desde el punto de vista de ecosistema: Alexa+ ya está metida en los hogares (en Estados Unidos) y esto añade un uso más a la caja negra que tienes olvidada en la cocina. Pero mientras no puedan usar tus PDFs, la propuesta se queda a medio gas para el público que realmente le sacaría partido.

En España y México, por cierto, tampoco hay fecha. Alexa+ aterrizó hace semanas en nuestro país, pero esta función ni está ni se la espera. Tendremos que conformarnos con escuchar los ejemplos en inglés que han mostrado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Es un movimiento obvio: Amazon tenía que replicar el éxito de NotebookLM para no quedarse atrás. La función funciona, pero llega tarde y limitada a un solo territorio. Cuando permita subir documentos y se lance en Europa, el hype se disparará. O no.

El resumen para vagos (TL;DR)