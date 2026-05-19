La Audiencia Nacional confirma que el plus de transporte sostenible solo se cobra si se usa el transporte público

Si no coges el metro o el autobús para ir a trabajar, puedes olvidarte del plus de transporte que algunas empresas ofrecen como parte de la retribución flexible. La Audiencia Nacional acaba de sentar un precedente claro: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo bien exigiendo a sus trabajadores que demostraran que usaban el transporte público para cobrar ese complemento.

Vamos al grano. La sentencia, que conocemos gracias a Confilegal, desestima íntegramente la demanda que presentaron los sindicatos. El fallo considera que la CNMV podía legítimamente pedir a su plantilla que acreditara el uso del metro, el autobús o el tren de cercanías para recibir este plus. No hacerlo, pues adiós al dinero extra cada mes.

Lo que dice exactamente la sentencia

El conflicto venía por la interpretación de ese plus. Los trabajadores lo consideraban un complemento salarial fijo, consolidado e independiente del medio de transporte usado. Vamos, que daba igual si ibas en coche, en patinete o andando. La empresa, en cambio, lo vinculó desde el principio a un plan de movilidad sostenible. Y la Audiencia Nacional le ha dado la razón.

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El tribunal entiende que el plus está vinculado de forma indisoluble al uso real del transporte público. No es un regalo salarial. Es una ayuda finalista que busca incentivar un comportamiento concreto: reducir el uso del coche privado. Si no hay trayecto en transporte colectivo, no hay compensación.

Qué significa esto para tu nómina

Aquí viene la parte práctica. Si tu empresa tiene un sistema de retribución flexible (es decir, te permite pagar ciertos gastos con parte de tu salario bruto antes de impuestos), este fallo abre la puerta a que te pidan justificantes mensuales para el plus de transporte.

Hablamos de un complemento que puede suponer hasta 1.500 euros anuales libres de IRPF en algunos casos. La letra pequeña es clara: si el empleador lo estructura como plan vinculado a movilidad sostenible, puede pedirte que demuestres el gasto mes a mes. Ticket de metro, abono de autobús, recibo del cercanías... cualquier documento que acredite que has usado esos medios.

El precedente que cambia las reglas del juego

Hasta ahora, cuando una empresa metía el plus de transporte en el paquete de retribución flexible, solía bastar con la distancia entre tu casa y la oficina para calcularlo. Este fallo de la Audiencia Nacional cambia el enfoque. La prioridad ya no es solo el gasto, sino el medio.

Tiene lógica dentro de la creciente presión regulatoria y social por la sostenibilidad. La CNMV, como organismo supervisor, aplicó en casa lo que predica en el mercado. Pero el detalle importante es otro: este criterio, al venir de la Audiencia Nacional, sienta jurisprudencia. Cualquier empresa puede ahora apoyarse en esta sentencia para diseñar planes de movilidad que, efectivamente, exijan el uso comprobable del transporte público para cobrar el complemento.

En la redacción hemos hecho los números, y la mayoría de los trabajadores que hoy reciben este plus probablemente no guarda los justificantes. Se ha asumido siempre que bastaba con declarar la distancia y el medio. A partir de ahora, conviene guardar esos recibos como si fueran la factura del dentista.

El plot twist nadie lo vio venir: una sentencia sobre la CNMV puede terminar afectando a miles de empleados de grandes empresas que replican estos sistemas de retribución flexible. Si trabajas en una multinacional con este tipo de planes, atento a los próximos comunicados de Recursos Humanos.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)