Nintendo lanza Pictonico!, la app que convierte tus fotos en 80 microjuegos locos

A estas alturas, cualquier notificación de la eShop puede ser un señor RPG de 70 euros o una locura que nadie vio venir. Hoy toca la segunda. Nintendo ha anunciado por sorpresa Pictonico!, una app para móviles que convierte tus fotos en 80 microjuegos. Sí, como lo lees. Y detrás está Intelligent Systems, la gente de WarioWare, así que el caos está más que garantizado.
¿Cómo funciona esta máquina de microcaos?
Pictonico! aterriza el 28 de mayo en iOS y Android sin coste alguno. Solo necesitas darle acceso a tu galería. A partir de ahí, la magia negra de Intelligent Systems escanea tus imágenes y las convierte en pequeños desafíos ultrarrápidos al más puro estilo WarioWare. Cada partida es un torrente de situaciones absurdas: desde esquivar a tu gato pixelado hasta reventar globos con la cara de tu tío. Y todo se basa en en la idea de que no hay dos galerías iguales.
El factor Intelligent Systems (y por qué no es un minijuego cualquiera)
Que la desarrolladora detrás de Fire Emblem y de la saga que inventó los microjuegos se meta en tu carrete es una garantía. Estos tipos saben contar historias en fragmentos de cinco segundos mejor que nadie. Lo interesante aquí no es la tecnología —que tampoco es nueva—, sino cómo tus fotos más random cobran vida en formato microjuego. De repente, esa foto borrosa del concierto de 2023 se convierte en un puzle, y la selfie con la paella quemada pasa a ser el fondo de una carrera contrarreloj. Es un golpe de nostalgia y humor que ningún otro juego de móvil te va a dar.
Que Nintendo entre en tu galería de fotos es más turbio de lo que parece
Vale, suena divertido. Pero que Nintendo te pida acceso a todas tus fotos justo después de anunciar que no subirá precios en Switch 2 tiene su aquel. La compañía lleva años buscando una app que realmente enganche fuera de la consola. Miitomo fue un experimento, Dr. Mario World cerró, y Mario Kart Tour sobrevive a base de inercia. El precedente de Miitomo, Dr. Mario World o Mario Kart Tour nos dice que la estrategia móvil de Nintendo es un tiro al aire. Sin embargo, Pictonico! tiene una ventaja: es gratis, no tiene micropagos de momento y apela a lo más íntimo. Si consigue que le enseñes tus vacaciones a cambio de un rato de risas, habrán dado con la fórmula. O igual en dos años la cierran. Con Nintendo, nunca se sabe.
Hype-O-Meter
Nivel de hype: 8/10. Porque es gratis, porque viene de Intelligent Systems y porque tus fotos de comida quemada por fin tienen un propósito lúdico. Lo único que frena el hype es si de verdad queremos que Nintendo husmee en nuestro carrete.
El resumen para vagos (TL;DR)
- 🎯 ¿Qué ha pasado? Nintendo anuncia Pictonico!, una app gratuita que crea 80 microjuegos con tus fotos.
- 🔥 ¿Por qué importa? La firma Intelligent Systems y el ADN WarioWare prometen una experiencia única y personal.
- 🤔 ¿Nos afecta o es solo un meme? Llega el 28 de mayo gratis. Si te sobran vergüenzas en la galería, es el plan perfecto para una sobremesa.