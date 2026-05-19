Los regalos de belleza para junio de 2026: bolsos, cremas y tratamientos por menos de 7 euros

Reconócelo: a ti también te gusta darte un capricho beauty sin que te duela el bolsillo. Y junio, con sus revistas cargadas de regalos, es el mes perfecto para hacerlo. El 21 de mayo llegan a los quioscos cremas solares, bolsos y tratamientos que por menos de 7 euros te van a alegrar el día.

La crema solar de Nuxe con InStyle: el chollo que vuela del quiosco

InStyle se apunta al veranito con un regalo de los que marcan la diferencia: una crema solar facial de Nuxe con SPF 50. El 21 de mayo, por el precio de la revista (que ronda los 5 o 6 euros, según el punto de venta), te llevas a casa un protector solar de una marca top que en perfumería no baja de los 15 euros. Una pasada. Nos consta que en otros meses el stock ha volado, así que si te interesa, no te duermas.

Los bolsos de tela de Clara y otros regalos que molan de verdad

Clara se desmarca este mes con un bolso de tela exclusivo de la firma De La Mur Line. Es un accesorio comodín que te saca de más de un apuro playero y, oye, no está nada mal para ser un regalo de revista. Además, Telva apuesta fuerte con el tratamiento antiedad Cellular Recovery de Alma Secret, un sérum que en su versión de 30 ml ronda los 30 euros. Por 6,99 euros te lo llevas a casa junto a la revista, y sinceramente, nosotros ya lo hemos fichado. Un puntazo para empezar el verano con la piel a punto.

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¿Realmente compensa correr al quiosco? Te damos nuestra opinión

Vale, sabemos que no todos los regalos de revista cumplen lo que prometen. Pero este mes pinta bastante bien. La crema solar de Nuxe ya la hemos probado en otros formatos y es ligera, no deja rastro blanco y huele de escándalo. El bolso de Clara es un básico que te va a acompañar todo el verano, y el sérum de Alma Secret tiene muy buena prensa en el mundillo eco. Eso sí, ten en cuenta que son ediciones limitadas: las revistas no se reeditan con el mismo obsequio y una vez que se acaban, se acabó. Nuestro consejo: si alguno te hace tilín, pásate por el quiosco a primera hora del 21 de mayo o encárgalo por la web de la revista si ofrece esa opción. Así de simple.

🛒 Directo al grano

Precio: entre 3,94 € y 7,25 € según la revista. Fecha clave: 21 de mayo de 2026 en quioscos. Dónde encontrarlos: en tu quiosco habitual o en las webs de suscripción de cada cabecera. Algunos regalos solo están disponibles en versión impresa, no en suscripción digital.