Shakira celebra con Rihanna y lanza una indirecta tras ganar la batalla fiscal a Hacienda

Shakira ha ganado, ha ganado de verdad, y lo ha celebrado con el tema más descarado que tiene Rihanna en el catálogo. La batalla fiscal contra la Hacienda española acaba de dar un vuelco histórico: la Justicia le da la razón y obliga al fisco a devolverle más de 60 millones de euros. Una cifra que incluye impuestos e intereses y que la artista colombiana ya está prácticamente saboreando.

El día que Hacienda tuvo que soltar la pasta

El tribunal ha sido claro: Shakira no era residente fiscal en España durante 2011. Pasó aquí solo 163 días, muy por debajo del umbral de 183 días que exige la ley para que Hacienda te considere contribuyente fijo. La Agencia Tributaria llevaba años insistiendo en que la cantante ya tenía su centro de vida en Barcelona, cerca de Gerard Piqué, pero las pruebas de viajes y giras internacionales presentadas por su defensa han terminado por inclinar la balanza.

El fallo no solo tumba la tesis de Hacienda, sino que deja un agujero considerable: la devolución de los impuestos pagados más los intereses acumulados durante todo el proceso. Un pellizco que supera los 60 kilos y que, visto lo visto, no va a volver a las arcas públicas.

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La indirecta duele más que un recargo de apremio

La reacción de Shakira no se ha hecho esperar. En la noche del 18 de mayo, publicó en en Instagram un post que en pocas horas superó los 500.000 likes, vestida de Versace y con una banda sonora que lo decía todo. De fondo sonaba 'Bitch Better Have My Money' de Rihanna, un tema cuyo estribillo es un aviso: "Perra, es mejor que tengas mi dinero". La elección, más que una casualidad, parece una declaración de intenciones.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en hacer leña del árbol caído: “Devuélvanle la money a mi chica”, “Así se celebra, con Rihanna de copiloto”, o “Hacienda, devuelve el oro que fue robado”. Shakira, fina como un bisturí, deja que la canción hable por ella sin necesidad de escribir un tuit.

Shakira, Piqué y el manual de cómo esquivar a la Agencia Tributaria

Este asunto no es el primer encontronazo de la artista con el fisco. En 2023, Shakira llegó a un acuerdo para evitar la cárcel por un supuesto fraude entre 2012 y 2014, pagando una millonaria multa. Ahora, la resolución favorable para 2011 añade una capa de complejidad al relato: la cantante gana una partida donde otros famosos han perdido, como Messi o Cristiano Ronaldo en sus respectivos procesos. La diferencia está en el calendario y en una defensa que ha logrado demostrar, con billetes de avión y contratos, que no pasó ni medio año en territorio español.

La decisión judicial devuelve más de 60 millones a una figura que, tras su ruptura con Piqué y un juicio mediático, parece estar viviendo un segundo renacer. Quizá la próxima canción, en lugar de una indirecta, sea un corrido a ritmo de reintegro. Mientras, Hacienda tendrá que cuadrar cuentas con alguien que ya no está para bromas.

El resumen para vagos (TL;DR)