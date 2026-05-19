PlayStation confirma que sus grandes exclusivos no llegarán a PC: Lobezno e Intergalactic, solo en PS5

Se acabó la fiesta para los jugadores de PC que esperaban a los exclusivos de Sony como quien espera la jubilación.PlayStation Studios ha confirmado por vía interna lo que ya era un rumor a voces: sus grandes juegos narrativos no van a saltar a ordenador. La era de los ports con retraso ha muerto antes de cumplir cinco años.

La información, adelantada por Jason Schreier en Bloomberg, detalla que Hermen Hulst, máximo responsable de PlayStation Studios, comunicó el giro en una reunión con empleados. Los nombres que pusieron encima de la mesa son los que duelen: Marvel's Wolverine, de Insomniac, e Intergalactic: The Heretic Prophecy, el nuevo proyecto críptico de Naughty Dog con Neil Druckmann al frente. Ninguno de ellos pisará Steam. Si quieres rascarle el lomo a Logan con las garras fuera, vas a necesitar una PS5.

Avisados estáis.

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Lo que ha pasado (y por qué duele)

Desde 2020, Sony coqueteaba con la idea de expandir su biblioteca a PC. Horizon Zero Dawn abrió camino, y luego llegaron God of War, The Last of Us Part I, Spider-Man... Los números acompañaban al principio, pero la inercia se ha frenado en seco. Las ventas de los ports más recientes han sido más modestas de lo esperado, según Bloomberg, y dentro de la compañía crecía la sensación de que regalar los exclusivos a PC estaba diluyendo la magia de la consola.

La mayoría de los jugadores de PC que llevaban años esperando sus exclusivos favoritos se ha quedado con un palmo de narices. Y no es para menos: durante cinco años vivieron la fantasía de que PlayStation terminaría rindiéndose y soltando todo su catálogo en Steam. Esa fantasía se ha desmontado oficialmente.

Sony da marcha atrás: la lógica del portazo

El razonamiento tiene una lógica empresarial bastante clara, aunque duela. Por un lado, los ingresos por ventas en PC no compensaban el coste de desarrollar y mantener los ports. Por otro, y aquí está el quid, el valor de marca de PlayStation se estaba erosionando. Si cualquier jugador podía disfrutar de los grandes lanzamientos esperando uno o dos años sin tocar una consola, ¿para qué comprar una PS5?

Personalmente creo que la decisión, por discutible que sea, ha sido una jugada defensiva pero legítima. Microsoft está en el extremo opuesto: lleva sus juegos a todas las plataformas, incluida PlayStation, y las ventas de hardware de Xbox son las que son. Sony, con ese precedente, ha preferido blindar su ecosistema antes que diluirse.

Habrá quien lo vea como un retroceso y quien lo aplauda como un regreso a los valores clásicos. El tiempo dirá si la apuesta sale bien o si la comunidad de PC termina por olvidarse de Sony del todo.

Los afectados: Wolverine, Intergalactic y el resto del catálogo

El primer damnificado es Marvel's Wolverine, que apunta a llegar este mismo año en exclusiva para PS5. Hasta hace unos meses, lo normal era asumir que tarde o temprano aparecería en PC, como pasó con Spider-Man o Ratchet & Clank: Rift Apart. Ahora, ese horizonte se cierra. Lo mismo vale para Intergalactic: The Heretic Prophecy, el proyecto de Naughty Dog que todavía está a un par de años vista y que, cuando llegue, será solo para consola.

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Hay matices, ojo. Death Stranding 2: On the Beach sí salió en PC después del primer informe de Bloomberg, lo que sugiere que los acuerdos ya firmados no se tocan y la nueva política aplica al futuro. Algunos títulos publicados por PlayStation pero desarrollados por estudios externos, como Kena: Scars of Kosmora, quedan en una zona gris donde la decisión final dependerá del contrato.

Los juegos como servicio o con fuerte componente multijugador, como Marathon, seguirán teniendo versión en PC porque necesitan una base de usuarios amplia para sobrevivir. Eso no cambia.

¿Es esto el fin de los exclusivos en PC, o solo una maniobra defensiva?

Sony ha optado por reforzar la identidad de la consola. Es una decisión que conecta con otra época, cuando la palabra “exclusivo” significaba algo. Durante tres generaciones, ese fue el pilar de PlayStation, y la compañía parece haber decidido que abandonarlo fue un error. La jugada tiene riesgos: si los jugadores de PC se enfadan lo suficiente, pueden dar la espalda a los ports que sí lleguen, como los multijugador.

En cualquier caso, la comunicación interna no es una anécdota. Es un aviso a navegantes. Si Wolverine te quita el sueño, ya sabes lo que toca: buscar una PS5, o esperar sentado durante mucho, mucho tiempo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La noticia no es un lanzamiento, pero el culebrón tiene su miga. Sony se la juega con una vuelta al exclusivo clásico que puede reforzar la marca o alienar a la comunidad de PC. Al menos nos ha dado tema de conversación para los próximos seis meses.

El resumen para vagos (TL;DR)