Las sandalias tipo Skechers llegan hoy a Lidl por solo 11,99€: el chollo de verano que arrasa

Reconócelo, el verano está a la vuelta de la esquina y tus pies ya te están pidiendo algo fresco y cómodo. Pues atenta, porque hoy mismo, 18 de mayo de 2026, Lidl ha vuelto a sorprendernos con un chollo de esos que desaparecen en minutos: unas sandalias de trekking que parecen de Skechers por solo 11,99 euros.

Sí, has leído bien. Once con noventa y nueve. Cuando las he visto en la web de Lidl me he frotado los ojos. Las sandalias de moda veraniega suelen salir caras, pero estas prometen calidad y estilo a precio de menú del día. Y lo mejor es que sirven tanto para patear la ciudad como para caminar por la playa.

Qué tienen estas sandalias para que arrasen en Lidl

Lo primero que me llamó la atención es el diseño: una sandalia de trekking con tiras acolchadas gruesas que recuerdan muchísimo a las populares Skechers. Tienen cierre de velcro ajustable, que permite una sujeción perfecta sin apretar. La suela, de esas que agarran bien, está pensada para no resbalar en terrenos irregulares. La suela tiene buen agarre. Están pensadas para caminar sin resbalar.

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El material es resistente pero ligero, ideal para que el pie respire cuando aprieta el calor. Vienen en dos colores atemporales: negro y beige, que combinan con todo el armario veraniego. Vamos, que son un básico salvavidas para los días de sofoco.

Así las puedes combinar sin parecer que vas de excursión

Un error común es pensar que unas sandalias de trekking solo valen para el monte. Nada más lejos. La influencer Hollie Mercedes ya ha mostrado cómo estilizarlas: con unos pantalones bombachos y un top azul cielo, el resultado es fresco y urbano. Pero también quedan de lujo con unos bermudas vaqueros y una blusa ligera, o con un vestido camisero. El truco está en evitar un look demasiado deportivo: un bolso bandolera y unas joyas discretas elevan el conjunto al instante.

Así que ya sabes, puedes llevarlas de la terraza a la playa sin cambiar de calzado. Y con lo que cuestan, no hay excusa para no tener un par de repuesto en el coche.

Veredicto: ¿son tan buenas como las Skechers originales?

Una Skechers de estilo similar te puede costar entre 50 y 70 euros. Aquí hablamos de menos de 12 euros. Obviamente, no esperes la misma espuma viscoelástica ni la tecnología Memory Foam de la marca americana, pero para un uso diario y vacacional, estas sandalias de Lidl cumplen de sobra. La sujeción es buena, la amortiguación aceptable y el diseño es clavado. Yo las compraría sin dudarlo si buscas funcionalidad sin arruinarte.

El único pero es que, como todo chollo en Lidl, el stock vuela. Si te gustan, no te lo pienses mucho. La oferta está disponible desde hoy, 18 de mayo, tanto en tienda online como en el pasillo del bazar. Mi recomendación: pídelas por la web y recógelas en tienda para asegurártelas.

🛒 Directo al grano

Precio: 11,99 €. Disponibles hoy en la tienda online de Lidl y en la sección de bazar. Colores: negro y beige. Suelen agotarse rápido, así que corre.

Ya me contarás qué tal te sientan.