Elon Musk pierde el juicio contra OpenAI: la demanda se desestima por prescripción

Elon Musk ha perdido. Su batalla legal contra OpenAI se ha estrellado contra la prescripción. Después de semanas de testimonios en Oakland, un jurado federal desestimó todas las acusaciones porque el magnate presentó la demanda fuera de plazo. Ni 134.000 millones en beneficios indebidos, ni revertir la reestructuración de 2025, ni apartar a Sam Altman de su cargo. Todo se fue a pique por un tecnicismo conocido como prescripción extintiva.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers fue clara: Musk tenía tres años para presentar la demanda y no lo hizo. El jurado ni siquiera entró en si OpenAI traicionó su misión original como organización sin ánimo de lucro. El argumento de que Altman y Greg Brockman "robaron una organización benéfica para enriquecerse" se quedó sin veredicto. La demandada Microsoft también respiró aliviada al ver desestimadas las acusaciones que pedían devolver miles de millones.

El juicio que sacó los trapos sucios

Lo más jugoso no fue el fallo, sino lo que salió a la luz. El juicio destapó el "modo maníaco" de Musk, sus amenazas de despedir a quien no aportara valor y sus intentos de absorber OpenAI dentro de Tesla para asumir el control total. Pero Altman tampoco salió bien parado: dos exmiembros de la junta lo tacharon de "patrón de mentiras" y manipulación. Mira Murati, una de las creadoras de ChatGPT, aseguró que Altman "creaba caos" mediante una gestión opaca. Ilya Sutskever confirmó que el CEO era un mentiroso y manipulador. En definitiva, una telenovela de egos.

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Por qué esto no es el final del culebrón

Este caso solo era la primera fase. Quedan pendientes otras acusaciones por prácticas anticompetitivas y robo de secretos comerciales. La guerra por el control de la inteligencia artificial sigue abierta. Musk, al frente de xAI, y Altman, en una OpenAI cada vez más lucrativa, representan dos visiones enfrentadas que van más allá de los tribunales. El juicio ha servido para airear las miserias de ambos bandos, y deja una pregunta incómoda: si los líderes de la IA más avanzada del planeta se comportan así, ¿quién vela realmente por el bien de la humanidad? La respuesta, por ahora, se la ha llevado la prescripción.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 4/10. La demanda tenía más de culebrón que de mérito legal, pero el final por tecnicismo es un anticlímax. Las revelaciones del juicio valieron cada minuto de lectura. (Ya que estamos, que la próxima sea por algo más emocionante que una fecha de caducidad).

El resumen para vagos (TL;DR)