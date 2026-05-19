El cohete más potente de la historia se llama Starship V3 y despega hoy

El 19 de mayo de 2026, SpaceX encenderá los 33 motores Raptor 3 de la Starship V3 y el suelo de Boca Chica va a temblar en serio. 9.240 toneladas de empuje, 100 toneladas de carga útil a órbita y una sola misión: allanar el camino a la Luna. El vuelo 12 del programa Starship no es una prueba más. Es el ensayo general de la nave que quiere poner a los próximos astronautas del programa Artemis sobre el polvo lunar.

Las cifras que marean: el V3 en datos

La Starship V3 es un bicho completamente distinto a la versión 2 que vimos en vuelos anteriores. Para empezar, el cohete Super Heavy ha crecido 1,3 metros hasta los 72,3 y carga 3.650 toneladas de metano y oxígeno líquido. El nuevo sistema de conducción interna se ha rediseñado para encender los los 33 motores a la vez y maniobrar mejor. Y los motores son otra historia: los Raptor 3 entregan 280 toneladas de empuje cada uno, frente a las 230 de los Raptor 2, y además pesan menos.

La nave Starship en sí misma también da un salto bestial: nuevos motores de maniobra orbital, capacidad para 48 horas en órbita sin paneles solares y una carga útil de 100 toneladas. La V2 se quedaba en 35. Eso es pasar de un camión de reparto a un tráiler interplanetario.

Publicidad

Por qué este vuelo es clave para Artemis y la Luna

La Starship V3 es una de las dos candidatas a acoplarse con la cápsula Orión de la NASA y posar a dos astronautas en la superficie lunar. La otra es Blue Origin, cuyo módulo de alunizaje avanza rápido. Este vuelo 12 debe demostrar que SpaceX puede manejar las maniobras orbitales de aproximación y acoplamiento que exige Artemis. Sin eso, el contrato de 2.890 millones de dólares se tambalea.

SpaceX ha decidido que esta primera prueba de la V3 sea un vuelo suborbital pero con un perfil energético muy cercano a la órbita real. No quieren dejar un objeto de 135 toneladas vagando sin control por ahí arriba. Además, llevarán 22 maquetas de satélites Starlink como carga de prueba, dos de las cuales vigilarán el escudo térmico. La guinda: han pintado algunas losetas de blanco a propósito para simular fallos. Si los satélites no detectan el error, tocará iterar.

Se veía venir: SpaceX acelera y la NASA contiene la respiración

La compañía de Elon Musk lleva años quemando etapas —a veces literalmente— para llegar a este punto. Los vuelos 10 y 11 de la V2 fueron espectaculares, con explosiones de por medio y críticas feroces, pero aportaron los datos que hoy permiten este salto técnico. La Starship V3 es la respuesta a quienes decían que SpaceX iba demasiado lento para Artemis.

Ahora la presión es doble: Blue Origin no está de brazos cruzados y el calendario lunar de la NASA aprieta. Si el vuelo 12 sale bien, veremos una prueba de aterrizaje en el siguiente intento y el camino a la Luna se acortará drásticamente. Si sale mal, se reabrirá el debate sobre quién es el socio privado más fiable. La ventana de lanzamiento se abre el 19 de mayo a las 18:30 EDT. El margen de error, nulo.

El resumen para vagos (TL;DR)