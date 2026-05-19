Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, suelta un comunicado de su defensa

Lo que parecía una tragedia cerrada se ha convertido en el mayor terremoto judicial y mediático del año para una de las sagas empresariales más poderosas de España. Jonathan Andic, el hijo mayor de Isak Andic —el fundador de Mango que falleció en diciembre de 2024 al caer por un barranco durante una excursión—, ha sido detenido esta mañana en calidad de investigado. Y sí, el comunicado de su defensa ya está corriendo como la pólvora en todas las redes.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una muerte trágica, un heredero detenido, una fortuna de miles de millones y un comunicado que en lugar de calmar las aguas ha levantado aún más preguntas. Pocas veces un drama judicial con tanto dinero detrás se ventila tan rápido en titulares.

Qué ha pasado esta mañana en los juzgados

Jonathan Andic ha llegado a primera hora a los juzgados de Barcelona escoltado por su abogado y sin hacer declaraciones a la prensa. El hijo mayor del fundador de Mango está declarando en calidad de investigado por las circunstancias que rodearon la muerte de su padre.

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La detención ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado. Nadie esperaba que, casi año y medio después del suceso, la investigación diera este vuelco. La defensa no ha tardado en reaccionar: ha emitido un comunicado en el que asegura “colaboración total” con la justicia y pide respeto para la familia. Pero lejos de apagar el fuego, el comunicado ha disparado las preguntas en redes sociales y ha puesto el foco directamente sobre la figura de Jonathan.

El fantasma de Isak Andic y aquella excursión a Montserrat

Para entender el impacto de esta detención hay que rebobinar hasta diciembre de 2024. Isak Andic, el hombre que levantó Mango desde cero y la situó entre las marcas españolas más internacionales, falleció al precipitarse por un barranco durante una excursión en la montaña de Montserrat. El dato que desde el principio generó más intriga: en ese paseo solo le acompañaba su hijo mayor, Jonathan.

En ese momento se habló de un accidente trágico. La hipótesis oficial fue una caída fortuita mientras ambos recorrían una zona de difícil acceso. Ahora, con la detención del hijo como investigado, todo aquel relato ha quedado en el aire y la opinión pública se pregunta qué ha cambiado para que el juez haya ordenado esta comparecencia. ¿Nuevas pruebas? ¿Contradicciones en las declaraciones? De momento, mutismo judicial.

Por qué el comunicado ha revolucionado las redes

El breve texto del abogado defensor asegura que Jonathan Andic “está colaborando activamente con la justicia” y “confía en que se esclarezcan los hechos”. Palabras que en cualquier otro contexto sonarían a formalidad procesal, pero que en este caso han sido interpretadas como un intento de control de daños en tiempo récord.

En X, el nombre de Jonathan Andic lleva horas en tendencia. Entre el asombro y la incredulidad, los usuarios diseccionan cada coma del comunicado. Algunos recuerdan que la familia Andic siempre ha sido extremadamente celosa de su intimidad, y que este estallido mediático es justo lo que más han tratado de evitar desde aquel fatídico diciembre.

Mango, mientras tanto, mantiene silencio corporativo. La compañía no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la detención de quien, hasta ahora, era el heredero natural del imperio textil. Ese silencio pesa casi tanto como el comunicado de la defensa.

El chisme en 3 claves (TL;DR)