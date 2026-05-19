Lolita Flores carga contra Hacienda: "Me quitaron dos millones, vivo de alquiler y con mi hijo"

Lolita Flores ha soltado la bomba: Hacienda le quitó dos millones de euros en ocho años y la dejó sin ahorros, viviendo de alquiler con su hijo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. La hija de Lola Flores se ha puesto seria y ha calificado la inspección fiscal de 'caza de brujas'. Una declaración así, viniendo de quien viene, va a dar para memes, indignaciones varias y debates sobre la presión fiscal de los artistas. Y sí, la cifra de dos millones duele hasta de leer.

¿Qué ha dicho exactamente Lolita Flores?

Según ha adelantado El Español, Lolita se ha desahogado como quien abre la nevera y solo ve hielo. En una conversación reciente, ha asegurado que Hacienda le birló dos millones de euros durante un proceso que duró ocho años. 'Me quitaron dos millones, vivo de alquiler y con mi hijo', habría dicho con ese tono entre resignado y combativo que tan bien le sale.

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La cantante y actriz Lolita, que con 67 años sigue en activo, ha dejado claro que aquello fue una auténtica persecución. La palabra que ha elegido no es casual: 'caza de brujas'. Y no la dijo en pasado, sino con la rabia de quien aún ve el agujero en su cuenta corriente.

El contexto no es menor: Lolita Flores viene de un linaje donde Hacienda ya era tema de conversación recurrente. Su madre, la inolvidable Lola Flores, ya soltó en su día aquello de 'si me llevan a Hacienda, que me lleven, pero que no me pidan un duro'. Como hija de su madre, que dirían en la calle.

La 'caza de brujas' que le ha quitado hasta el alquiler

Ocho años de inspección fiscal no los soporta cualquiera, y menos una artista que vive al día con sus bolos y derechos de autor. Lolita ha reconocido que aquello le dejó tocada: sin ahorros, con el susto en el cuerpo y, lo más crudo, pagando un alquiler a estas alturas de su vida. 'Vivo de alquiler y con mi hijo', ha repetido, y la frase tiene más capas que un pollo al chilindrón porque da a entender que su retoño, seguramente el menor, aún comparte techo con con ella por pura logística financiera.

A ver, que dos millones en ocho años es un mordisco tremendo, y si encima te deja sin capacidad de ahorro, cualquiera se sube por las paredes. Lolita no es la primera ni será la última artista que le añade pimienta a sus declaraciones contra el fisco, pero en su casa el nombre de Hacienda ya viene con un componente casi folclórico.

El precedente que lo explica todo (y no es la primera niña bonita)

Echar la vista atrás es inevitable. Lola Flores ya convirtió su relación con Hacienda en un espectáculo televisivo hace décadas, cuando en pleno 'Un, dos, tres...' soltó que no pagaba porque no tenía un duro, y que si la querían llevar a la cárcel, que la llevaran. Aquello quedó como un meme antes de que existieran los memes. Hoy, su hija Lolita recoge el testigo con una queja más cuantificada: dos millones, ni más ni menos.

Hay quien verá en esta declaración un lamento comprensible: los artistas tributan por ingresos irregulares, a veces sin la previsión adecuada, y el control fiscal puede ser desproporcionado si no se maneja con asesores de altura. Otros, en cambio, pensarán que si Hacienda reclama tanto, algo habría que justificar. Lo cierto es que la frase 'caza de brujas' tiene un eco potente en redes, donde ya se están calentando motores.

Lo que está claro es que Lolita Flores no se ha callado, y eso, tratándose de una de las voces más queridas del clan Flores, garantiza que el tema va a seguir coleando. Mientras tanto, ella sigue con sus conciertos, su alquiler y su hijo, sin que la Agencia Tributaria comparezca por ahora. Y ojo con esto: quien piense que el show fiscal terminó, se equivoca. En la familia Flores, Hacienda siempre ha sido un capítulo más de la serie.

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