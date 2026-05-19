“Soy una privilegiada”: Exconcursante de 'La isla de las tentaciones' revela el dineral que factura tras su paso por el reality

La trayectoria de esta exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no dejó indiferente a nadie. Su primera toma de contacto con el formato de Sandra Barneda ocurrió durante la octava edición, donde acudió asumiendo el rol de tentadora.

Sin embargo, su verdadero salto a la fama se produjo en la novena temporada, cuando regresó a las villas del Caribe, pero esta vez como pareja oficial de Álvaro Rubio. Su participación en 'La isla de las tentaciones' estuvo marcada por constantes altibajos emocionales, aunque el detonante absoluto de su popularidad fue su inesperado abandono tras descubrir en pleno rodaje que estaba embarazada.

Ese escándalo televisivo se tradujo de forma inmediata en un crecimiento exponencial de sus seguidores en las distintas redes sociales. Las marcas comerciales no tardaron en llamar a su puerta, interesadas en la enorme repercusión que arrastraba desde su polémica salida de 'La isla de las tentaciones'.

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La propia exconcursante reconoce que su perfil digital se convirtió de la noche a la mañana en un escaparate sumamente atractivo para las firmas de publicidad, cambiando por completo su situación laboral, sus ingresos y su estilo de vida en cuestión de semanas.

El adiós a la oficina tras sobrevivir a 'La isla de las tentaciones'

El adiós a la oficina tras sobrevivir a 'La isla de las tentaciones' | Fuente: Telecinco

Para detallar su nueva realidad financiera, Mayeli ha utilizado su canal en la plataforma digital Mediaset Infinity. En un vídeo reciente que ha acaparado la atención de todos los medios del corazón, la joven se ha sentado frente a la cámara con la firme intención de transparentar sus finanzas: “Venimos con el salseo, con el marujeo… el dinero. (...) Este tema de interés para todos vosotros os lo vengo a contar, y voy a ser muy sincera”.

Lejos de esquivar la cuestión, la antigua participante de 'La isla de las tentaciones' explicó cómo la exposición en televisión le permitió dejar atrás de forma definitiva su antigua rutina. Para ella, este cambio radical supone un salto cualitativo que valora a diario, definiéndose a sí misma ante sus miles de seguidores como “una privilegiada”.

Sobre este importante giro en su trayectoria profesional, la ecuatoriana detalló a su audiencia: “Para empezar esta sección del dinero, os voy a hablar de cuánto gano y de las publicidades que hago, que son mi ingreso a día de hoy, porque yo ya no tengo un trabajo convencional como tenía antes, que trabajaba en una oficina”. Actualmente, la totalidad de su sueldo mensual proviene única y exclusivamente de la rentabilización publicitaria de su perfil en redes.

Las mareantes cifras trimestrales al salir de 'La isla de las tentaciones'

Las mareantes cifras trimestrales al salir de 'La isla de las tentaciones' | Fuente: Telecinco

La dinámica de ingresos de un creador de contenido suele ser variable, un aspecto que la propia protagonista de 'La isla de las tentaciones' quiso matizar antes de arrojar cantidades exactas sobre la mesa. Aclaró que su facturación depende enteramente del volumen de campañas promocionales que logre cerrar cada mes en curso: “¿Cuánto estoy ganando al mes? Lo tengo todo apuntado aquí y lo que gano va dependiendo de las publicidades, marcas que te escriban, las cosas que te cierres o los eventos que hagas”.

La gente joven con carreras y una formación de la leche y sin poder tener un salario digno y una vivienda digna

La gente partiéndose el lomo de sol al sol y lo mismo.

Después hemos ayudado a crear a este “tipo de gente” que vendiendo su vida y la de sus hijos se lo llevan así de… pic.twitter.com/hFwAWMp4j8 — maubb (@Inmabb14) May 18, 2026

No obstante, realizó una puntualización clave sobre su modelo de negocio actual: a diferencia de otros compañeros surgidos de la telerrealidad, ella rechaza realizar actos presenciales o bolos nocturnos en discotecas.

Acto seguido, desglosó sus ganancias correspondientes al primer trimestre del presente año. Los números revelan un nivel de ingresos que resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los profesionales del país: “Vamos a hablar del trimestre de enero, febrero y marzo. En enero hicimos aproximadamente 12 mil euros, en febrero hicimos 6 mil euros y en marzo fueron 15 mil euros en redes sociales. El trimestre fueron unos 33 mil euros”.

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La antigua participante de 'La isla de las tentaciones' reflexionó frente a su comunidad de seguidores: “Febrero fue un poco más bajo porque di a luz e hice menos publicidades, pero marzo vino cargado de abundancia, felicidad y prosperidad”.

El futuro económico de Álvaro Rubio lejos de 'La isla de las tentaciones'

El futuro económico de Álvaro Rubio lejos de 'La isla de las tentaciones' | Fuente: Telecinco

Las sorprendentes confesiones financieras de Mayeli no concluyeron ahí. Durante la recta final de su comentada intervención en la plataforma de Mediaset, la joven aprovechó la ocasión para lanzar un cebo publicitario muy jugoso de cara a sus próximas publicaciones. Si sus propios ingresos generados en internet han dejado boquiabiertos a sus detractores y admiradores, la influencer ha adelantado que muy pronto desvelará con exactitud cuánto dinero entra mensualmente en las cuentas bancarias de su actual pareja, Álvaro Rubio.

Ambos comparten orgullosos la etiqueta de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y, según las sutiles pistas que ha ido dejando caer la ecuatoriana a lo largo del vídeo, las tarifas publicitarias del joven padre también manejan cifras excepcionalmente rentables.

A los 'influencers' se les está yendo de las manos...



"Acabamos de publicar la carita de Alma, pincha en mi perfil si quieres verla"



WTF. pic.twitter.com/LOXak1KHDH — M 📺 (@casasola_89) February 21, 2026

Aunque Mayeli prefirió guardarse los detalles concretos del patrimonio de Álvaro para generar expectación y asegurar las visualizaciones de una futura entrega en su canal, dejó meridianamente claro que el famoso reality show presentado por Sandra Barneda ha solucionado la vida económica de su familia a corto y medio plazo.