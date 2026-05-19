Premios Talía 2026: María Galiana, Luis Merlo y los musicales dominan la alfombra roja

Esta noche los Teatros del Canal de Madrid se visten de gala y no es para menos: los Premios Talía 2026 despliegan a partir de las 19:45 una alfombra roja que promete más de un look, más de una foto robada y, sobre todo, el homenaje a una leyenda de verdad: María Galiana.

La cuarta edición de estos galardones de las artes escénicas llega con la actriz de 'Cuéntame' como protagonista de honor, pero la cosa no se queda ahí. Luis Merlo, Fernando Tejero, Irene Escolar, Lydia Bosch o Nathalie Poza son solo algunos de los nombres que confirmaron su paso por el photocall antes de que empiece la gala. El teatro español se reúne a lo grande y las redes ya huelen el photocall más variopinto del año.

Ojo con la presidenta de la Academia, Magüi Mira, que también estará. Y con Jorge Blass, que pone la nota de ilusionismo en una noche donde la magia, si nos apuras, está en ver juntos a tantos pesos pesados.

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La alfombra roja: photocall, nervios y algún que otro pique

El pistoletazo de salida es a las 19:45, pero los verdaderos fuegos artificiales empiezan cuando los actores se plantan ante las cámaras. Todos los focos apuntaban a María Galiana, premio de honor a toda una carrera, pero en la redacción ya hemos visto tres apuestas diferentes sobre quién será el más comentado en Twitter esta noche.

Luis Merlo, que viene de llenar teatros, tiene el don de campar a gusto en cualquier alfombra roja. Fernando Tejero, por su parte, es ese amigo que siempre suelta la frase que nadie espera. Irene Escolar pone el relevo generacional y Lydia Bosch, el glamur que no entiende de modas pasajeras. Vamos, que va a haber tela.

A ver, que una alfombra roja de premios escénicos no es la de los Goya. Aquí hay menos postureo y más compañerismo de verdad, pero cuando se juntan tantos talentos, la anécdota está servida.

Los musicales 'Los miserables' y 'Wicked': el duelo por las cuatro nominaciones

Si en la alfombra manda el salseo, en las nominaciones la cosa está que arde entre dos titanes. 'Los miserables' y 'Wicked' llegan empatados a cuatro candidaturas en la categoría de musicales. Dos pesos pesados de la cartelera que se van a pelear el gato al agua esta noche.

No son los únicos, ojo. La bailaora y coreógrafa Rocío Molina acumula también cuatro nominaciones con 'Calentamiento', lo que la sitúa como la gran baza de la danza. Y en teatro, 'Esencia' y 'El entusiasmo' pelean con tres cada una, sin olvidar 'Memorias de Adriano', que también aspira a lo mismo.

Vamos, que la gala viene con emoción asegurada. En la redacción ya hemos puesto un café encima de la mesa por si la cosa se alarga. Estos Talía 2026 huelen a noche grande desde antes incluso de que se abran las puertas.

De dónde vienen y adónde van estos premios: el pulso de la escena española

Los Premios Talía, que organiza la Academia de las Artes Escénicas de España desde 2023, no tienen aún el pedigrí mediático de otros galardones, pero en apenas cuatro ediciones se han colado en la conversación cultural con fuerza. En un país donde el teatro y la danza a menudo pelean por cada foco, estos premios están haciendo de pegamento entre generaciones y estilos.

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El precedente más claro fue la edición de 2025, en la que ya se vio que los musicales arrasan cuando conectan con el público joven. Este año, con 'Los miserables' —un clásico revisitado— y 'Wicked' —el fenómeno que se ha comido Broadway y llega pisando fuerte—, la Academia lanza un mensaje: el musical español ya no es un género menor. Y eso, en una noche como la de hoy, importa.

Habrá que ver si el premio de honor a María Galiana se convierte en el momento más emotivo de la velada. La actriz, que lleva décadas haciendo de la naturalidad su sello, se merece cada aplauso que le caiga encima. Luego ya veremos quién se lleva las estatuillas. La noche es larga.

El chisme en 3 claves (TL;DR)