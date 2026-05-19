Blake Lively se queda sin un duro: el acuerdo con Justin Baldoni no le paga ni un céntimo, según los documentos judiciales

El culebrón judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni acaba de dar un giro que nadie esperaba: ella no ha visto ni un dólar del acuerdo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una batalla legal de Hollywood con 300 millones en juego, acusaciones de difamación y un giro final de los que te dejan pegado a la pantalla del móvil. Esto va para serie limitada de HBO, como poco.

Lo que dicen los papeles (y por qué quema tanto)

Los documentos presentados por Wayfarer, la productora de Baldoni, y a los que ha tenido acceso People este lunes, son un jarro de agua fría para quien esperaba un cheque con muchos ceros. Blake Lively ha retirado sus tres demandas restantes sin que los acusados paguen un céntimo, a pesar de que la actriz reclamaba 300 millones de dólares en daños. Trescientos millones. No es una cifra que se tire a la ligera ni siquiera en Los Ángeles.

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El equipo legal de Baldoni no ha tardado en restregarlo: "dismissed her three remaining claims without the Wayfarer Defendants paying a cent", recoge el informe. Traducido al español coloquial: ni un duro, cero, la nada más absoluta. El caso llevaba meses calentando los timelines y ahora resulta que se apaga sin pólvora económica.

La versión de Blake: "Nunca fue por dinero"

Fuentes cercanas a la protagonista de Gossip Girl han salido al quite en cuestión de horas. Según declaraciones a People, el objetivo de Lively siempre fue exponer a los responsables de las campañas de desprestigio que, insisten, han causado daños que van más allá de su persona y han provocado otras investigaciones y demandas. "Esto nunca trató de dinero, sino de sacar a la luz a malos actores que también están haciendo daño a otros", resumió una fuente.

Eso sí, el relato tiene una pequeña grieta que no pasa desapercibida. La actriz sigue intentando recuperar los gastos legales y daños adicionales amparándose en una ley de California que protege a los supervivientes de demandas retaliatorias. Los abogados de Baldoni ya han movido ficha: argumentan que la mayoría de los incidentes relacionados con el rodaje de It Ends With Us ocurrieron en Nueva Jersey, no en California, así que esa norma no debería aplicar. El juez, de momento, ha dejado claro que no necesita más información para decidir, pero aún no hay resolución.

O sea, que si no era por la pasta, el papeleo para arañar las costas sigue vivo. Cosas de Hollywood.

Cuando ganar no significa cobrar: el precedente

No es la primera vez que un pleito entre estrellas de cine se cierra sin intercambio de cheques, pero con un montón de ruido mediático. Basta con recordar el interminable tira y afloja entre Johnny Depp y Amber Heard, donde hubo veredicto millonario, luego acuerdo y, al final, ambos bandos reclamaron victoria moral. Aquí la jugada se parece más a una retirada táctica: Blake se baja del ring sin billete, pero cargando contra los supuestos "bad actors" y dejando abierta la puerta de las costas.

¿Ha merecido la pena? Para ella, probablemente sí. El foco ya no está en el conflicto del rodaje, sino en las campañas de difamación, que es justo lo que su equipo quería conseguir. Para Baldoni, el archivo sin pagos refuerza su discurso de que no tenía por qué ceder. La única certeza es que el culebrón ha regalado a los medios un nuevo capítulo que durará hasta que el juez decida sobre esas costas. Y en Hollywood, cuando un caso deja de ser jurídico para ser narrativo, el ganador no siempre es quien cobra.

El chisme en 3 claves (TL;DR)