Esta horchata sin azúcares añadidos triunfa en Mercadona por menos de 2 euros

Para refrescarte con eficacia durante estos meses, no necesitas buscar grandes innovaciones en los estantes, sino que basta con recurrir a un sabor plenamente conocido y reconfortante. Sin embargo, durante este año 2026, Mercadona ha decidido realizar un ajuste estratégico en su lineal de bebidas que ha captado rápidamente la atención de los consumidores más exigentes.

Hablamos de una horchata de chufa que elimina por completo los azúcares añadidos de su formulación, presentándose en un cómodo formato de brik de un litro y manteniendo un coste sumamente asequible para todos los bolsillos. Esta atractiva propuesta comercial parece claramente destinada a consolidarse como la bebida de absoluta referencia para este verano.

La fórmula nutricional de Mercadona que transforma los hábitos de consumo

La fórmula nutricional de Mercadona que transforma los hábitos de consumo | Fuente: Mercadona

Mercadona ha sabido interpretar esta tendencia generalizada y ha lanzado una horchata de chufa sin azúcares añadidos que se adapta a las nuevas exigencias del mercado. Los consumidores actuales no buscan únicamente calmar la sed o refrescarse en las tardes de calor, sino que desean hacerlo mediante productos que aporten una menor cantidad de calorías vacías a su organismo.

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Esta horchata que comercializa Mercadona se inscribe dentro de esa línea de bebidas diseñadas para satisfacer esta nueva conciencia nutricional. La clave de su éxito radica en que carece de edulcorantes artificiales y no incorpora azúcares añadidos durante su proceso de elaboración industrial.

Lejos de resultar insípida, la bebida logra mantener intacto el sabor original y característico de la chufa. Este tubérculo, base fundamental de la receta, aporta de manera inherente un toque dulce y muy natural que hace innecesaria la adición de ingredientes extraños para potenciar su palatabilidad.

Detalles de formato y precio para la compra diaria en Mercadona

Detalles de formato y precio para la compra diaria en Mercadona | Fuente: Mercadona

El producto se presenta en un práctico brik de un litro, un tamaño estándar que se adapta perfectamente a las dimensiones de cualquier nevera doméstica y que resulta ideal para incluirlo en tu compra diaria o en la planificación semanal. No estamos hablando de un capricho esporádico o de un artículo de lujo, sino de un producto de consumo básico pensado para integrarse con total normalidad en tu rutina familiar.

El coste de esta horchata sin azúcar en Mercadona está fijado en 1,70 euros por litro. Este importe la convierte en una alternativa altamente competitiva frente a otras opciones de hidratación estival presentes en las grandes superficies. Por este precio, tienes a tu disposición un excelente complemento para acompañar los desayunos, amenizar las meriendas o, sencillamente, disfrutar de un merecido descanso refrescante durante las horas de mayor calor.

De esta manera, la cadena valenciana apuesta por una propuesta que mantiene la esencia del producto original, pero que ajusta su margen de precios a las demandas económicas y logísticas de la actualidad.

El rescate de la tradición mediterránea en los estantes actuales

El rescate de la tradición mediterránea en los estantes actuales | Fuente: Mercadona

Resulta imposible hablar de esta bebida sin mencionar su profundo arraigo cultural. La horchata de chufa es una elaboración veraniega que la inmensa mayoría de la población asocia de forma automática con momentos de descanso, vacaciones y frescura. Tradicionalmente, se consume a temperaturas muy bajas y está considerada como uno de los pilares indiscutibles de la cultura gastronómica mediterránea, teniendo su principal núcleo de popularidad en la costa valenciana.

Con el inminente cambio en los hábitos de consumo que experimentamos hoy en día, la versión sin azúcares añadidos resulta muchísimo más atractiva para cualquier cliente que vigila de cerca la etiqueta nutricional.

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Mercadona ha conseguido que los usuarios puedan controlar de forma efectiva su ingesta diaria de azúcar sin tener que renunciar al sabor tradicional que tantas veces han disfrutado desde su infancia. La llegada del buen tiempo siempre devuelve el protagonismo a esta bebida y su combinación de sabor y frescura la mantiene como un imprescindible de la gastronomía de verano.