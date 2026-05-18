Las lesiones de Molina y Montiel encienden las alarmas de Scaloni: ¿quién jugará en el Mundial?

A ver, que el Mundial está a la vuelta de la esquina y a Scaloni le acaba de saltar la liebre más inesperada. Los laterales, ese puesto que nos regaló la tercera estrella con el penal de Montiel, ahora son un agujero negro de lesiones y dudas. Y todo a pocos días de que el técnico publique la lista de 26.

El parte médico que incendia el grupo de WhatsApp de la Scaloneta

El dato es tan cruel como real: Scaloni esperó hasta la fase previa del Mundial para definir los costados defensivos, y el panorama es casi el mismo que en Qatar pero con el motor gripado. Nahuel Molina está recuperándose de un desgarro. Gonzalo Montiel, con una ruptura fibrilar diagnosticada hace nada. Sumale que Acuña está al límite físico tras una temporada de locos en River y que Tagliafico anda por Francia disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vamos, que de los cuatro laterales campeones del mundo, ninguno llega al 100%.

Las alternativas, de momento, no terminan de convencer al cuerpo técnico. El baile de nombres ha sido intenso pero con poco éxito. El técnico de Pujato ha probado con media docena de jugadores sin encontrar un recambio fiable, y el tiempo se agota.

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¿Y los recambios? El desfile de nombres que no termina de cuajar

Pablo Maffeo, el hispano-argentino del Mallorca, fue citado en 2023 pero ni siquiera se sentó en el banquillo ante Uruguay y Brasil. Juan Foyth, el comodín de siempre, se rompió el tendón de Aquiles en enero y dijo adiós al Mundial. Agustín Giay entró en la prelista de 55 pero apenas suma 21 minutos con la absoluta, y en el Palmeiras lo utilizan más como stopper que de lateral. Por la izquierda, Valentín Barco se ha reconvertido en interior en el Estrasburgo, y aunque muchos lo meten en la convocatoria, ya no es lateral puro. Facundo Medina tuvo minutos contra Colombia pero una lesión lo borró del mapa, y Julio Soler, la sorpresa de la última fecha FIFA, se quedó sin debutar. Los nuevos convocados no terminan de dar la talla en en los momentos de exigencia, y eso preocupa.

La lección de Qatar y por qué este drama no es nuevo (pero tampoco tranquiliza)

Scaloni ya vivió en 2022 un escenario parecido: Acuña y Montiel llegaron justos y la épica lo solucionó todo. Pero entonces tenía a un Foyth sano y el grupo físico aguantó. Ahora, el margen es mínimo y los recambios no ofrecen las mismas garantías. La decisión de apostar por los campeones del mundo parece clara, pero el riesgo es que una recaída te deje sin plan B en plena Copa.

La confianza en la vieja guardia es comprensible, pero el Mundial no perdona los experimentos de última hora. Y menos cuando el puesto de lateral ya fue un dolor de cabeza recurrente en todo el ciclo. La prelista de 55 dejó en evidencia la falta de alternativas de nivel, y el cuerpo técnico ha tenido que hacer malabares con los informes médicos para definir una convocatoria que puede ser la más delicada del ciclo.

Mientras tanto, la afición argentina cruza los dedos para que el parte médico no se lleve por delante a ninguno de los héroes de Lusail. Porque si algo ha demostrado este equipo es que con oficio y corazón se puede tapar casi cualquier grieta. Pero en el fútbol, las grietas a veces se convierten en socavones. Y eso es lo que teme Scaloni.

La lista definitiva se conocerá en los próximos días, y todos los focos estarán en los laterales. El técnico ya tiene su borrador y la mayoría de ellos están en la cuerda floja. La historia reciente dice que los veteranos siempre responden, pero el físico manda. Ahora solo queda rezar para que los plazos de recuperación se cumplan. O que algún tapado dé el golpe en el último momento.

El chisme en 3 claves (TL;DR)