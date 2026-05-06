Telecinco prepara el regreso de Belén Esteban: Todos los detalles técnicos de la nueva franja de tarde gratis

¿Puede una cadena de televisión recuperar el liderazgo de audiencia apostando por la misma persona que la convirtió en referente hace una década? Belén Esteban es, de nuevo, el nombre que Telecinco tiene sobre la mesa, y esta vez el plan que la rodea es más estructurado que nunca.

No es un rumor de pasillo: varios medios españoles de referencia han confirmado en las últimas semanas que la negociación entre Mediaset España y la colaboradora está activa, con cifras concretas sobre la mesa y un nuevo formato de fin de semana como destino natural de su regreso.

El regreso de Belén Esteban a Telecinco, en cifras y condiciones

Según informaciones publicadas por Kiko Matamoros en su canal de YouTube junto a Kiko Hernández, Belén Esteban habría planteado su reentrada en la cadena con una aparición en ¡De Viernes! y una remuneración que rondaría los 40.000 euros semanales, aunque la oferta real de Telecinco se situaría bastante por debajo de esa cifra. La negociación sigue abierta, y el margen entre las partes es todavía considerable.

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Lo que sí parece claro es que el itinerario de Belén Esteban pasa primero por el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona, que históricamente ha sido el escaparate preferido de Mediaset para relanzar figuras de peso. El resto del recorrido depende de que los acuerdos económicos se cierren antes de junio.

El nuevo programa de Raúl Prieto que cambia el mapa de Belén Esteban en Telecinco

Belén Esteban lleva más de dos años fuera de Telecinco desde la cancelación de Sálvame en 2023, pero el regreso que se diseña ahora no es una simple reincorporación: es una operación estratégica. Raúl Prieto, responsable de algunos de los mayores éxitos de la cadena —Sálvame, Viva la vida, Supervivientes 2023—, encabeza desde Secuoya Producciones la creación de un nuevo formato de entretenimiento y humor para la franja de sobremesa del fin de semana.

El espacio está pensado para emitirse en una franja aproximada de dos horas, arrancando alrededor de las 16:00 horas y sirviendo como telonero de lujo para Fiesta. La preproducción ya está en marcha y el estreno apunta a las primeras semanas de junio de 2026, aunque el equipo de redacción todavía está en fase de conformación.

La tijera sobre 'Fiesta': Emma García cede territorio en los fines de semana

El programa de Emma García no desaparece, pero sí se reconfigura sustancialmente. Según han confirmado Informalia y verTele, Fiesta adoptará una versión más corta, con un enfoque más depurado centrado en los temas de mayor interés para la audiencia y renunciando a parte del tiempo que actualmente ocupa los sábados y domingos. La producción de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, mantendrá presencia en la parrilla, pero en un espacio reducido.

Los datos de audiencia explican la urgencia del cambio: a finales de abril de 2026, Fiesta cerró varios fines de semana con un 7,1% de cuota de pantalla, cifras que sitúan al programa en una posición vulnerable dentro de la estrategia de Mediaset para recuperar competitividad en las tardes.

Paz Padilla, el fichaje confirmado que abre la puerta a Belén Esteban

El nombre que Telecinco tiene cerrado para encabezar el nuevo formato es el de Paz Padilla, quien regresa así a la cadena con un perfil renovado y un registro de humor y entretenimiento alejado de la polémica. Su fichaje, confirmado por Libertad Digital y El Televisero, no cierra la puerta a otras incorporaciones y, de hecho, abre el camino para que Belén Esteban se sume al proyecto una vez que las negociaciones económicas lleguen a buen puerto.

La incorporación de Paz Padilla cumple además una doble función: testar la fórmula del nuevo espacio antes de apostar por figuras con mayor coste y mayor impacto mediático. Si el formato conecta con la audiencia, Belén Esteban tendría un escenario ya rodado al que sumarse sin el riesgo de ser la única apuesta de una producción que arranca de cero.

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Concepto Situación actual Previsión junio 2026 Duración de 'Fiesta' Tarde completa (4+ horas) Reducida (~2 horas) Nuevo programa de Prieto En preproducción Estreno previsto junio 2026 Belén Esteban en Telecinco Negociación activa Pendiente de acuerdo económico Paz Padilla en Telecinco Fichaje confirmado Presentadora del nuevo formato Franja de sobremesa fin de semana Solo 'Fiesta' Nuevo formato + 'Fiesta' reducida

Lo que viene: Belén Esteban y Telecinco ante una segunda oportunidad histórica

Si hay algo que la trayectoria televisiva de Belén Esteban demuestra es que su capacidad para generar conversación no caduca. Cada aparición suya en ¡De Viernes! o en La Revuelta ha confirmado que el público mantiene un vínculo emocional con ella difícil de replicar con otras figuras. Telecinco lo sabe, y por eso la operación que se diseña no es un fichaje de urgencia, sino una apuesta estratégica a medio plazo.

El escenario más probable para las próximas semanas es el de una entrada de Belén Esteban por ¡De Viernes! como paso previo a una integración en el formato de Raúl Prieto, ya con Telecinco como plataforma consolidada. Si el acuerdo económico se cierra antes del estreno de junio, la cadena tendrá en su parrilla de fin de semana el dúo de mayor tirón popular del entretenimiento español reciente. La audiencia, que lleva dos años esperando, está lista.