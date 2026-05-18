GTA VI: Rockstar no enviará copias de reseña para evitar filtraciones, según rumor

Rockstar vuelve a jugar al despiste. Esta vez no con una filtración masiva o un tráiler escondido en un bulo de Reddit, sino con un rumor que, de confirmarse, dejaría a la prensa sin su momento de gloria: el análisis de GTA VI en el mismo día en que las tiendas abran sus puertas. No habrá copias de reseña. No habrá decenas de sitios compitiendo por el 10/10. Solo silencio. O, mejor dicho, solo impresiones controladas en una oficina con un guardián de Rockstar mirando por encima del hombro.

El bulo —que todavía es eso, un bulo— ha corrido como la pólvora después de que el periodista brasileño Pedro Henrique Lutti Lippe, más conocido como PH, soltase la bomba en uno de sus vídeos. Según él, Rockstar no distribuirá códigos de review anticipados a los medios. En su lugar, permitirá que unos pocos afortunados prueben el juego en sus propias oficinas, bajo supervisión, y solo podrán publicar impresiones, no análisis completos el día de lanzamiento. La noticia la ha recogido Insider Gaming y, desde entonces, los foros y las redes arden.

El rumor que ha prendido fuego a los grupos de WhatsApp

Vamos a ponerlo claro: GTA VI es el elefante en la habitación de la industria. Tras el gigantesco leak de 2022, Rockstar no se fía ni del aire. PH afirma que la compañía no quiere arriesgarse a que un código de prensa acabe en manos de un dataminer, desnudando horas de juego antes de tiempo. La solución es tan radical como previsible: adiós a las reviews tradicionales y hola a un control absoluto sobre quién, cuándo y cómo ve el juego antes de su estreno.

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Para los fans impacientes, la píldora es amarga. Muchos esperaban devorar análisis en vídeo y texto un par de días antes de la fecha fatídica para decidir si pedir el día libre en el curro. Ahora, la única certeza es que Rockstar jugará sus cartas con un secretismo de agencia de inteligencia, y cualquier opinión previa será un termómetro incompleto.

Por qué Rockstar se la está jugando (y por qué le da igual)

A primera vista, negar las copias de reseña parece una patada en la boca a la prensa y, de paso, a los jugadores que valoran el criterio de sitios especializados. Pero miremos el otro lado: ¿necesita GTA VI más marketing que el que ya tiene? Probablemente no. La saga mueve cifras de ventas que harían palidecer a cualquier otro lanzamiento, y un embargo estricto solo aumenta el morbo. Además, Rockstar aprendió por las malas en 2022, cuando un usuario de un foro británico se filtró horas de gameplay en un estado técnico lamentable. La herida aún escuece.

La medida, de confirmarse, no sería inédita. Varios estudios AAA han limitado el acceso previo a eventos presenciales en los últimos años, aunque ninguno del calibre de GTA VI. Sí llama la atención que, justo cuando la industria debate sobre la transparencia y la confianza entre desarrolladores y prensa, Rockstar vaya en dirección contraria. La comunidad está dividida: unos aplauden el intento de mantener el factor sorpresa intacto, otros ven un gesto de desprecio hacia quienes llevan meses cubriendo cada rumor, cada supuesta foto de un volante de coche robado.

La sombra del gran filtrador y el espejismo de Red Dead Redemption

No se puede hablar de esta decisión sin recordar el precedente de aquel leak de 2022. Aquello fue un desastre: un adolescente británico accedió a servidores internos y colgó metraje de desarrollo con texturas sin terminar. La comunidad se dividió entre el hype y la indignación. Lo que vino después fue una cacería de filtradores y una política de comunicación que se ha vuelto cada vez más paranoica. Esta supuesta prohibición de las reviews es, simple y llanamente, la secuela lógica de aquel trauma.

Mientras tanto, las teorías conspiratorias corren: ¿y si Rockstar nos sorprende con un anuncio de Red Dead Redemption remasterizado entre tanto ruido? Es improbable, pero el simple hecho de que la comunidad se aferre a ello demuestra que la comunicación de la compañía se ha convertido en un gigantesco juego de pistas. Al final, la táctica del silencio también crea su propio marketing, uno que funciona a base de especulaciones y de algún que otro tráiler lanzado con cuentagotas.

La cuestión de fondo no es si las reviews existen, sino qué tipo de relación quiere Rockstar con su público y los medios. Personalmente, creo que la decisión huele más a miedo que a estrategia. Un control tan férreo puede proteger la experiencia del jugador el día uno, pero también sienta un precedente peligroso para el resto de la industria. Si GTA VI lo hace, ¿quién será el siguiente?

El resumen para vagos (TL;DR)