Los inesperados motivos que alejan al rey Felipe VI de Letizia justo antes de la llegada del Papa León XIV a España

Lo más llamativo de esta expedición del rey Felipe VI a Canadá es que se produce justo antes de que llegue el Papa León XIV a España, un detalle temporal que marca el calendario de Zarzuela. El monarca tiene un compromiso ineludible que asumir en la ciudad de Toronto y, en esta ocasión, realizará el periplo cruzando el Atlántico sin la compañía de la reina Letizia.

El intenso itinerario del rey Felipe VI en tierras canadienses

El intenso itinerario del rey Felipe VI en tierras canadienses | Fuente: Europa Press

La agenda institucional del rey Felipe VI reservaba una grata sorpresa en su última publicación oficial. El documento informaba a los ciudadanos del inminente viaje a Norteamérica que ocupará los próximos días 19, 20 y 21 de mayo. Serán tres jornadas en las que el soberano tendrá que hacer frente a una agenda apretada. Para afrontar todos los compromisos propuestos en este tour, no viajará solo, sino que contará con la asistencia de Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa.

La primera parada estratégica de este viaje transoceánico será en la capital, Ottawa. A su llegada a suelo canadiense, el rey Felipe VI será recibido con todos los honores por la Gobernadora General de Canadá, Mary Simon. Este primer encuentro diplomático culminará con una protocolaria cena oficial que se orquestará de manera exclusiva en honor al jefe de Estado español.

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Posteriormente, la comitiva española se trasladará hasta Toronto para asistir a una importante jornada empresarial. Este encuentro tiene el objetivo fundamental de aunar fuerzas e intereses comerciales entre ambos países. En este foro económico, el monarca compartirá escena con destacados representantes de las grandes compañías canadienses y con inversores de ambos lados del Atlántico. Tras finalizar los compromisos económicos, la agenda le permitirá darse un breve baño de masas con una parada programada en el Victoria College.

El homenaje literario que preside el rey Felipe VI en Toronto

El homenaje literario que preside el rey Felipe VI en Toronto | Fuente: Casa de S.M el Rey

El motivo central y cultural que justifica este periplo al otro lado del charco es la entrega del III Premio Internacional Joan Margarit de poesía. En la presente edición, este reconocimiento literario recae en las manos de la afamada escritora canadiense Margaret Atwood. Para llevar a cabo este solemne acto, el monarca se ha citado con la autora en las instalaciones de la Victoria University de Toronto.

Este galardón es impulsado y entregado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia encargada de velar por el legado del poeta catalán Joan Margarit, quien falleció hace ya cuatro años. Fue precisamente en pro de ensalzar la figura del escritor que se crearon estos galardones que, al alcanzar su tercera edición, obligan al marido de Letizia a viajar hasta la capital financiera de Canadá.

El plato fuerte de la visita llegará durante la gala de entrega a Margaret Atwood. Los organizadores del evento justifican el triunfo de la canadiense argumentando que se le otorga “por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desempeño”, según La Razón. Durante la velada se leerán poemas de la propia homenajeada y también textos de Margarit, todo ello amenizado con la impecable sintonía de un cuarteto de cuerda perteneciente a la Toronto Symphony Orchestra.

El insólito papel económico y comercial del rey Felipe VI

El insólito papel económico y comercial del rey Felipe VI | Fuente: Europa Press

Al margen de los actos de carácter puramente simbólico, como la mencionada entrega del premio a la clarividente Margaret Atwood, o de paradas netamente sentimentales, como su posterior visita al colegio donde estudió COU, el trasfondo real del viaje es una misión de carácter comercial organizada expresamente por el Ministerio de Economía.

A priori, este tipo de desplazamientos no tendría nada de llamativo para los expertos internacionales. Ejercer de embajadores económicos es un cometido absolutamente habitual por parte de los máximos representantes de todas las monarquías del globo terráqueo.

Su indudable notoriedad en el concierto internacional, la facilidad que poseen para abrir según qué puertas, el enorme interés que despiertan en los sectores de los negocios y la imagen de estabilidad nacional que proyectan al exterior, suelen convertir a los reyes en los mejores activos comerciales de sus respectivos países.

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Lo verdaderamente sorprendente de toda esta situación es que la misión empresarial que lleva hoy al rey Felipe VI a Canadá resulta ser casi inédita para él. En la friolera de 12 años que lleva de reinado, las oportunidades para liderar proyectos económicos de esta envergadura fuera de nuestras fronteras han brillado por su total ausencia.

La inactividad comercial del monarca se explica de manera resumida por una imposición gubernamental. Pedro Sánchez ha mantenido una directriz clara destinada a mantener alejado al jefe del Estado de la política comercial exterior. De hecho, el propio presidente del Gobierno le ha solido sustituir en estas lides a la vez que le arrinconaba en la escena internacional. Actualmente, la única labor exterior que viene asumiendo con regularidad el rey Felipe VI son las ceremoniales tomas de posesión de diversos mandatarios latinoamericanos.

Si echamos la vista atrás, en el año 2022, Sánchez llegó a suplantar al soberano en la famosa Expo de Dubai. En aquella ocasión, fue el líder del Ejecutivo quien se puso a negociar inversiones multimillonarias directamente con los emires. Obviamente, el político se encontraba en una posición mucho menos ventajosa para negociar de la que disfruta tradicionalmente todo inquilino del Palacio de Zarzuela frente a las realezas de Oriente Medio.

En honor a la verdad periodística, hay que señalar que Sánchez ya heredó esta situación de infrautilización institucional de la etapa de Mariano Rajoy. Aquellos fueron años muy complicados en los que la Corona intentaba recuperarse de su crisis reputacional más severa de toda la etapa democrática. Parecía que la institución tenía que pedir perdón cada día por el simple hecho de existir, por lo que tocaba marcar todas las distancias posibles con la alargada sombra y los errores del rey emérito.

Esta prevención hizo que el hijo pagara los platos rotos por las misiones del padre, las cuales beneficiaron a España pero también al bolsillo personal de Juan Carlos. Así que, castigado, hemos tenido todo este tiempo al actual monarca sin poder ejercer como alto embajador comercial.