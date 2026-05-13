Llega a Lidl la lámpara inalámbrica que parece de Zara Home y cuesta menos de 12 euros

Reconócelo, te has pasado el invierno soñando con las cenas al aire libre y ahora solo te falta una luz que no te arruine. Y hoy, justo cuando aprieta el calor, Lidl ha sacado una lámpara inalámbrica que parece calcada de Zara Home. Cuesta 11,99 euros, así que el presupuesto para la terraza respira tranquilo.

Una lámpara que parece sacada de Zara Home por el precio de un menú del día

Lo primero que te llama la atención es el diseño: minimalista, con pantalla de tela en color crudo o negro. Tiene un aire nórdico que encaja igual de bien en un balcón que en la mesilla del dormitorio. Es inalámbrica, recargable por USB y aguanta salpicaduras, así que si cae el sereno de agosto no pasa nada.

La luz es blanca cálida y se regula con solo deslizar el dedo por la base. Vamos, que puedes pasar de una cena con velas falsas a un rato de lectura sin moverte del sitio. La batería promete varias horas de autonomía y se carga en menos de lo que tardas en preparar la cena.

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El precio en la web oficial de Lidl es de 11,99 euros, y puedes verla ya en su web. En tienda física debería estar en el pasillo de artículos de bricolaje y hogar, aunque con estos chollos conviene darse prisa porque vuelan.

¿Es tan buena como la de Zara Home? La batalla de las lámparas inalámbricas

El modelo similar de Zara Home cuesta 59,99 euros y también tiene luz LED regulable, batería recargable y ese rollo elegante que tanto nos gusta. La diferencia de precio es bestial: casi 50 euros que te ahorras para comprar las cañas del verano. Eso sí, la de Zara Home presume de pantalla de alabastro y un tacto más sofisticado, pero desde un metro de distancia nadie nota si es Lidl o Inditex.

En redes ya hay quien la está comparando y el runrún es claro: si buscas algo apañado para dar ambiente sin dejarte un dineral, esta lámpara de Lidl es un puntazo. La luz regulable, la protección contra salpicaduras y el diseño atemporal la convierten en un básico para el verano. Además, pesa poco y la puedes mover de la terraza al baño sin cables de por medio.

Nuestra opinión: un chollo que no te puedes perder si buscas algo apañado

Ya hemos visto otros chollos de Lidl en decoración que han durado un suspiro —las famosas sillas de ratán del año pasado, por ejemplo— y esta lámpara tiene toda la pinta de seguir el mismo camino. Por 11,99 euros te llevas un accesorio que luce, cumple y no te da miedo si se moja. La batería recargable y la regulación táctil son detalles que normalmente pagas el doble.

Eso sí, si eres de los que buscan materiales premium y un acabado impecable, igual la de Zara Home sigue ganando. Pero para el resto de los mortales que queremos una terraza bonita sin hipotecarnos, esta lámpara es una victoria. La pillas hoy, la estrenas esta noche y cuando los vecinos te pregunten, les dices que te costó menos que el menú del día.

🛒 Directo al grano

Precio: 11,99 €. Fecha de la promo: ya disponible, sin fecha de fin anunciada. Sección: pasillo de bricolaje y hogar en tienda física, o en la web oficial de Lidl.