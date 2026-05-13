Revolución en el Real Madrid: Mourinho favorito, guerra Valverde-Tchouaméni y salidas

El Real Madrid se revuelve. José Mourinho es el gran favorito para sustituir a Álvaro Arbeloa y la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que acabó con el francés en el hospital, ha acelerado una purga que puede dejar la plantilla irreconocible. Vamos por partes, porque esto arde.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. El regreso del Special One más temido, agresiones entre compañeros y media docena de salidas sobre la mesa. Los próximos meses van a ser un culebrón de los que hacen historia en el Bernabéu.

La pelea que ha mandado a Tchouaméni al hospital

A mediados de la semana pasada, el centro de entrenamiento de Valdebebas se convirtió en un ring. Fede Valverde, segundo capitán, abandonó el campo media hora antes y, según ha trascendido, su encontronazo con Tchouaméni fue mucho más allá de un intercambio de palabras. El galo terminó en el hospital y el club impuso una multa récord que no ha apagado el incendio. Al uruguayo se le retirará el brazalete y su continuidad pende de un hilo, mientras que el centrocampista francés tampoco tiene asegurada la suya, sobre todo con el interés del Madrid en Rodri Hernández.

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La imagen del equipo en el Clásico del Camp Nou (2-0) fue el resumen perfecto de una temporada sin alma. Pero el detonante para que Florentino Pérez haya dicho basta ha sido este episodio. La directiva ve a Valverde como el instigador, pero tampoco sale bien parado el que agredió hasta mandar a un compañero al hospital. Cosas que pasan en 2026.

Por qué Florentino ha llamado a Mou (y no a otro)

El presidente está convencido de que ha vuelto a malcriar al vestuario, como ya pasó en la primera etapa de Mourinho antes de que llegara el portugués. Por eso, la opción de Scaloni, Pochettino o Deschamps queda en segundo plano: se necesita mano dura y Mou es el único que la garantiza sin complejos. Las negociaciones arrancaron hace dos semanas, pero no se intensificarán hasta que termine la liga portuguesa este mismo fin de semana. El luso dejará el Benfica y, si nada se tuerce, aterrizará en el Bernabéu con carta blanca para meter en cintura a todo el que se salga del tiesto.

Ojo con esto: la mayoría de los pesos pesados tiene su futuro en el aire. Rudiger ha visto cómo se congelaba su renovación tras otro altercado, esta vez con Carreras. El alemán estaba a punto de firmar un año más, pero sus constantes salidas de tono han cansado a la cúpula. Tampoco seguirán Carvajal ni Alaba, y a Ceballos se le busca salida por rendimiento y actitud. La limpia va en serio.

El 'caso Mbappé' y el encargo al nuevo míster

Kylian Mbappé está en el punto de mira tras su escapada a Cerdeña con Ester Expósito mientras estaba lesionado. A la afición le ha dolido esa desconexión y su convivencia con Vinícius en el césped chirría. Sin embargo, una salida del francés se antoja casi imposible, salvo que el nuevo entrenador la pida expresamente. Será uno de los primeros marrones que herede Mourinho: convertir a dos estrellas que no se entienden en una dupla letal, como ya hizo en su día con Eto'o y Milito en el Inter.

Aquí viene lo bueno. En 2010, Mourinho llegó con un discurso idéntico: acabar con los privilegios, instaurar la cultura del esfuerzo y no temblar el pulso ante los galones. Aquello terminó con una Liga histórica, pero también con un vestuario partido. La pregunta es si el Mou de 2026, más pausado pero con el mismo genio, puede repetir la fórmula sin que el paciente muera de sobredosis. Los nombres propios (Valverde, Tchouaméni, Rudiger, Mbappé) son de primer nivel, pero el margen de error es cero. Si sale bien, será la revolucion que todos recuerden. Si sale mal, el incendio que nadie quiere ni imaginar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)