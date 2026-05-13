La broma de Katy Perry sobre Josh Groban que ha incendiado TikTok

Katy Perry ha hecho lo que cualquiera haría si tu ex anuncia su boda: coger el móvil, poner tu canción más dramática y grabarte llorando. Pero en su caso, la canción ya existía, porque la escribió ella misma pensando en él. Y el resultado es un vídeo que está arrasando en TikTok.

El TikTok que ha roto el timeline

El pasado mes de abril, Josh Groban anunció su compromiso con Natalie McQueen. Todo parecía un feliz cuento de hadas hasta que este lunes Katy Perry decidió hacer de la nostalgia un trending topic. En un clip de apenas unos segundos, la cantante se sirve una copa, la apura de un trago y pone cara de drama absoluto mientras suena 'The One That Got Away'. El caption es igual de revelador: un lacónico 'congrats ????' que ya es historia de las redes.

El gesto ha sido interpretado como la reacción más honesta y divertida que podía tener. Porque, a ver, ¿quién no ha pensado en un viejo amor cuando suena esa canción? Pero si la canción es tuya y habla precisamente de tu ex, el meme se sirve solo. Katy Perry se ha grabado llorando con su propia canción de desamor y las redes no pueden parar de compartirlo. El vídeo, que puedes ver en la cuenta oficial de Katy Perry en TikTok, ya acumula millones de reproducciones y un aluvión de comentarios.

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Un romance fugaz, una balada inmortal y un guiño sin mal rollo

Para entender el chiste hay que retroceder a 2009. Katy Perry y Josh Groban tuvieron un breve noviazgo que apenas duró unos meses pero que dejó una huella imborrable en forma de single. 'The One That Got Away', publicada en 2010 dentro del álbum Teenage Dream, siempre se ha relacionado con aquella historia. La letra habla de un amor juvenil y perdido, y el vídeo original protagonizado por Diego Luna añadía una capa extra de drama. Ahora, 17 años después, la cantante ha rescatado aquella melodía para hacer el mejor cameo de su vida: ella misma como la protagonista del desamor.

Pero no, no hay guerra. Katy incluyó un 'congrats' en el post, dejando claro que es pura comedia. Y fuentes cercanas insisten en que la relación con Groban terminó en buenos términos. De hecho, él ha respondido a la broma con un 'like' en redes, demostrando que el humor puede más que el rencor en Hollywood. Lo que pudo ser un beef generacional se ha convertido en un momento viral sano y refrescante. Incluso Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá y también ex de Perry, ha sido arrastrado por los memes, pero esa es otra película. En realidad, el vídeo es un guiño y y una celebración de la la madurez emocional.

Por qué este vídeo es una lección de cómo jugar con tu propio lore (sin caer en el drama)

Analicemos. En la era del oversharing y los dardos envenenados, lo de Katy es un máster en gestión del relato personal. Ella podría haberse enfadado, haber soltado una indirecta críptica o, peor, haber ignorado la noticia. Sin embargo, ha elegido refrse de sí misma antes de que lo hagan los demás. Y eso, en un entorno donde cada gesto se amplifica, es oro puro.

No es la primera celebridad que recicla su pasado sentimental para hacer reír. Hace unos meses, Adele bromeó en un concierto sobre lo difícil que es escribir otro álbum de ruptura sin divorciarse. Taylor Swift, por supuesto, ha hecho de su archivo de exnovios un recurso casi literario. Pero Katy lo lleva a otro terreno: lo suyo no es reivindicación ni vendetta, es un brindis con la copa vacía. Un 'mira, pasó y no pasa nada'.

El resultado es un viral orgánico que demuestra que la autoironía es la mejor estrategia para sobrevivir al algoritmo. En tiempos donde todo se convierte en polémica, ver a dos ex llevarse bien y bromear con ello es un soplo de aire fresco. Y por eso, el TikTok de Katy Perry ya es mucho más que un meme: es un manual de cómo caer bien en 15 segundos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)