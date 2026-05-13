Florentino Pérez lo incendia todo con su comparecencia: elecciones, la prensa... y las reacciones de Ibai Llanos o Manolo Lama

Florentino Pérez ha cogido el micrófono y lo ha incendiado todo. Anunció elecciones, se postula a la reelección, y ya de paso arremetió contra la prensa con un tono que ha puesto patas arriba las redes. La comparecencia de este lunes en Valdebebas no era una rueda de prensa cualquiera: era una declaración de guerra a quienes, según él, llevan meses montando una 'situación absurda' contra el Real Madrid.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Florentino en modo 'no me callo', elecciones en puertas, zascas a periodistas en directo y un streaming de Ibai Llanos que se ha convertido en la crónica más viral de la noche. Drama del bueno.

El rifirrafe que ha cabreado a todos

El presidente blanco no se anduvo con paños calientes. En su turno de palabra, cargó contra el periodista Rubén Cañizares y contra el grupo Vocento, al que acusó de una campaña constante de desprestigio. Cañizares, presente en la sala, le replicó. Y ahí se montó el lío. 'Ha convocado una rueda de prensa para intentar humillar a ABC, al grupo Vocento y a mí. Y no se lo iba a permitir', tuiteó el periodista minutos después. Una reacción que ha recogido el aplauso de la profesión: Mónica Marchante, de Movistar Plus+, lo defendió sin fisuras: 'Cada minuto es más dramático... La dignidad no siempre está en venta'.

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El detalle que nadie ha pasado por alto: el tono de superioridad con el que Florentino se refirió a una periodista del ABC. 'No sé si esa mujer sabe algo de fútbol', soltó. La frase ha sido un detonante. Carme Barceló, desde X, fue tajante: 'Este es Florentino Pérez, ninguna sorpresa'. El presidente ya había avisado de que venía a defenderse, pero ese comentario fue la chispa.

Ibai Llanos se echa las manos a la cabeza (literal)

Mientras los medios recogían las declaraciones, Ibai Llanos reaccionaba en directo ante miles de espectadores. Las imágenes del streamer llevándose las manos a la coronilla, preguntando '¿qué le pasa?', son ya patrimonio de la noche. Ibai, que suele mantenerse al margen de los terrenos más pantanosos del fútbol, no pudo ocultar su asombro. El clip está corriendo como la pólvora por TikTok y X.

Ibai reacciona alucinado a Florentino Pérez dando paso a una periodista:



“A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.” pic.twitter.com/fQP5McgfbP — Terreno Viral (@terrenoviral) May 12, 2026

Para el periodista Manolo Lama, el espectáculo fue sencillamente 'patético'. 'Ahora entiendo por qué lleva diez años sin hablar ante los medios', escribió el de la COPE. Y no fue el único. Miguel Quintana, de MARCA y DAZN, apuntó que, tras escuchar a Florentino, 'es más fácil entender qué está pasando últimamente en el Real Madrid'.

💥 La tajante opinión de @lamacope sobre Florentino Pérez pic.twitter.com/ydMpT8VxED — Tiempo de Juego (@tjcope) May 12, 2026

El clásico movimiento de Florentino: cambiar el foco cuando aprieta el rival

Aquí hay un patrón que los más veteranos reconocen al vuelo. Como bien señaló el tuitero Pablo Lolaso, Florentino es un maestro en mover el balón mediático cuando el Barça le calienta la oreja. 'Acaban de celebrar la liga y desde hoy todas las noticias hablarán del Madrid y de él', escribió. Y razón no le falta. La rueda de prensa, convocada apenas 24 horas después de que el Barça levantara un título, tiene una lectura estratégica evidente: la mejor defensa es un buen ataque... aunque sea a sus propios periodistas.

No es la primera vez que Florentino usa una comparecencia para redefinir el relato. Ya en 2021, con el caso de la Superliga, eligió un tono desafiante y mesiánico. Aquello fue una tormenta; esto es un chaparrón con truenos en redes. La diferencia es que ahora el enfado no viene de un proyecto externo, sino de una supuesta persecución mediática que, según él, está 'montada' contra el club. La pregunta es: ¿le comprará el madridismo el argumento hasta las elecciones?

De momento, la reacción general ha sido unánime: la prensa ha cerrado filas en torno a los periodistas señalados, y las redes han convertido la comparecencia en un meme viviente. El propio Ibai, sin querer, ha hecho de portavoz de la incredulidad colectiva. Veremos qué pasa en las urnas, pero esta comparecencia ya ha marcado el ritmo de la campaña electoral más bronca que se recuerda en el club blanco.

El chisme en 3 claves (TL;DR)